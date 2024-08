Foi preso por esconder drogas na sua casa e na da avó

Em ação conjunta, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prenderam um rapaz por tráfico de drogas na Cohab I, na quarta-feira, dia 21, por volta das 11h.

Os policiais já tinham conhecimento que o rapaz estava vendendo drogas em sua casa e guardando os entorpecentes na casa de sua avó, no mesmo bairro. Na quarta, a PM foi solicitada pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e, junto com os investigadores Roberta e Tiago, deram cumprimento a mandados de busca nas duas casas.

Inicialmente, foram à casa do rapaz e encontraram ele dentro do carro, junto com sua companheira. Ele foi abordado e disse que estava sem drogas. Nas buscas, encontraram no quarto, dentro de um guarda-roupas, um par de tênis, onde embaixo da palmilha haviam sete porções de cocaína embaladas.

Informado que seriam realizadas buscas na residência de sua avó, ficou bem nervoso, mas negou a existência de drogas.

No local, a avó foi informada sobre a autorização judicial para a realização de buscas no seu imóvel, sendo encontrada na garagem, em uma prateleira de metal, escondido atrás de um pedaço de madeira, uma embalagem grande com 20 porções de cocaína, também embaladas.

Os policiais também encontraram outras embalagens vazias, além de uma mini balança de precisão, duas facas com resquícios de drogas e uma embalagem plástica, com uma pequena porção de crack.

O rapaz confessou que as drogas encontradas em sua casa e na casa de sua avó eram suas e seriam destinadas ao tráfico de drogas. Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais apresentaram o rapaz na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.