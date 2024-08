Comerciante homenageia Silvio Santos na Feira do Produtor

Aqueles que foram à Feira do Produtor nesta quarta-feira, dia 21, puderam prestigiar a homenagem que o produtor e feirante Luís Henrique Galbier fez a Silvio Santos, falecido no sábado, dia 17.

Ele fez uma homenagem durante a feira, onde estava vestido de terno e, no lugar do conhecido microfone do comunicador, havia uma abobrinha.

Segundo o que informou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o objetivo da homenagem foi ressaltar que os meios de comunicação, como rádio e televisão, também estão presentes na divulgação da agricultura.

“O rádio e a TV estão ligados com os produtos alimentícios, com a agricultura e com a divulgação dos produtos também. E já que Silvio Santos foi um grande precursor nessa área, então acho que seria um jeito de homenagear ele através da agricultura”, comentou.

Com produtos direto do produtor, a Feira do Produtor acontece as quartas-feiras das 15h às 18h na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

Fotos: Arquivo Pessoal e Reportagem