Informe Publicitário: Credisan reinaugura nova agência em Vargem, reforçando sua tradição na cidade

A Credisan celebra a reinauguração de sua nova agência em Vargem Grande do Sul, fortalecendo sua tradição na cidade e região. Desde sua chegada em 1994, a Cooperativa expandiu suas operações, conquistando novos cooperados e compartilhando a visão de democratização do crédito de qualidade, aliado a um atendimento próximo e personalizado.

Impulsionada por esse crescimento vigoroso, a Credisan decidiu ampliar suas operações e inaugurou uma nova agência no último dia 19 de agosto, na Rua José Bonifácio, nº 507, no Centro. Com uma estrutura e design modernos, a agência foi projetada para encantar os cooperados, oferecendo um ambiente acolhedor e convidativo.

A Credisan que tem 35 anos de história e tradição, está confiante de que a inauguração da nova agência abrirá novas oportunidades para mais pessoas e empresas desfrutarem dos benefícios do cooperativismo de crédito, fortalecendo sua presença no Leste Paulista e reafirmando seu compromisso com a comunidade.

Fabiano Tozatto, gerente da Credisan em Vargem Grande do Sul, destaca: Oferecemos soluções financeiras de forma única, construindo relacionamentos duradouros com nossos cooperados e participando ativamente do dia a dia das comunidades.”

Além de Vargem, a Credisan possui agências em todo o Leste Paulista e Sul de Minas Gerais, proporcionando atendimento marcado pelo acolhimento, atenção e respeito, com soluções personalizadas para cada necessidade.

A comunidade vargengrandense está convidada a conhecer a nova agência e descobrir o compromisso da Credisan com seu bem-estar financeiro. Para mais informações, visite o site www.credisan.com.br.