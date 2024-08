Médico Dagoberto Coracini foi homenageado em Congresso

O médico vargengrandense Dagoberto Coracini, de 67 anos, foi homenageado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões durante o 24º Congresso Paulista de Cirurgia, no último sábado, dia 17. Ele foi certificado como membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, conveniado da Associação Médica Brasileira (AMB).

O médico clínico geral e cirurgião geral é casado com Lúcia Helena Cortez Coracini e tem três filhos, Dagoberto Coracini Filho, Lígia Cortez Coracini e Elisa Cortez Coracini.

O Congresso aconteceu na Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo, e teve início na sexta-feira, dia 16. O Congresso continuou no sábado e, à noite, ocorreu a homenagem.

Na ocasião, estavam presentes os familiares do médico, todos muito orgulhosos pela conquista de Dagoberto.

O médico se formou na USP em Ribeirão Preto, atua em Vargem há mais de 30 anos e atende na Clínica Dr. Dagoberto Coracini, de sua propriedade, localizada na Rua José Bonifácio, nº 743, no Centro.

À Gazeta de Vargem Grande, o médico clínico geral e cirurgião geral contou como foi receber essa homenagem. “Me senti muito honrado com essa homenagem do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Fiquei lisonjeado pelo reconhecimento com o trabalho que dedico aos meus pacientes. Estou sempre me aprimorando para oferecer um trabalho de qualidade e ser reconhecido mostra que estamos no caminho certo. O maior presente foi poder ver minha família na plateia torcendo e comemorando comigo essa conquista. São eles que acreditam em mim e, diariamente, estão ao meu lado, me motivando a ser cada vez melhor”, comentou.

Fotos: Arquivo Pessoal