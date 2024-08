Editorial: Vargem 149, quase 150

Em um mês, Vargem Grande do Sul vai completar 150 anos de fundação. A prefeitura tem preparado e realizado uma série de eventos comemorativos ao longo dos últimos meses, para festejar esse jubileu, que é um importante marco para a cidade.

Mas, além das celebrações oficiais, o povo vargengrandense tem a oportunidade de colaborar de maneira crucial para que este aniversário seja memorável: o voto consciente nas eleições de 2024. O eleitor vai decidir nas urnas a composição de uma nova Câmara Municipal e o ocupante da cadeira do Executivo no Paço Municipal Huber Braz Cossi.

Esse presente do povo vargengrandense para a sua cidade não irá durar apenas os quatro próximos anos, afinal as consequências da futura gestão e da nova legislatura serão sentidas ao longo de anos. Basta lembrar quanto tempo Vargem levou para se recuperar de desastrosas administrações de seu passado distante e não tão distante assim.

O aniversário de Vargem Grande do Sul será celebrado no dia 26 de setembro e as eleições serão realizadas no dia 6 de outubro. Então, a missão de cada eleitor da cidade é acompanhar de perto cada passo que os candidatos darão, como pensam cada tema fundamental para o município, como saúde, educação, geração de emprego, meio ambiente e tentar buscar o posicionamento dos candidatos a vereador que buscam a reeleição em assuntos importantes.

Para isso, a Gazeta de Vargem Grande pode ser uma aliada poderosa. Basta procurar nas páginas do jornal, tanto na versão impressa, quanto em seu site, as informações que são publicadas constantemente. Um veículo de imprensa como a Gazeta, que há mais de 40 anos noticia a história da cidade, é crucial para que os moradores vejam não apenas aquilo que os candidatos gostam de divulgar, mas principalmente, o que têm por trás de cada ação política ocorrida em Vargem.

Em tempos de rapidez na disseminação de notícias, a orientação é sempre desconfiar quando o que se recebe em WhatsApp não possui fontes, quando não é possível checagem em órgãos oficiais e principalmente, quando o objetivo é o ataque pessoal e não a divulgação de propostas para Vargem.

É com base em informação verdadeira, com fontes seguras, pluralidade de versões e com a coragem de enfrentamento que o jornalismo praticado pela Gazeta colabora para que cada eleitor possa criar em si a convicção em quem depositar seu voto em outubro e presentear Vargem Grande do Sul com um futuro melhor.