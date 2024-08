Painel: Novos eventos

Telefones instáveis

A prefeitura passou apuros nestes últimos dias com o atendimento ao público por telefone. Logo após a reinauguração do Posto de Pronto Atendimento (PPA), o cidadão que tentasse entrar em contato via telefone com a unidade de urgência não conseguia de jeito nenhum. Após queixas de moradores em redes sociais sobre o fato, a prefeitura explicou que houve uma instabilidade na linha do PPA. Dias depois, o problema foi com a linha da GCM, também devido à instabilidade no serviço prestado pela Vivo. Ao que tudo indica, tudo já voltou ao normal.

Esquentou o clima

O vereador Itaroti (PSD) em debate na última sessão de Câmara, na terça-feira, dia 20, sobre a demora na instalação dos equipamentos de ar-condicionado nas escolas municipais, alegou que a responsabilidade era da prefeitura, que teria usado cabeamento de energia maior para as instalações elétricas. Canarinho (PSDB) rebateu, alegando que a demora seria por conta da Elektro, que não providenciou a ligação adequada do serviço. Os vereadores iniciaram então um acalorado debate sobre os resfriadores de ar.

Observação

Guilherme Nicolau (MDB), que é engenheiro civil e atua com construção de imóveis, observou que se os cabos fossem realmente maiores como o alegado pelo ex-prefeito, isso não seria problema, uma vez que teriam capacidade para aguentar uma carga maior de energia, ponderando que a questão poderia realmente estar a cargo da concessionária Elektro.

Esfriou os ânimos

Serginho foi quem buscou esfriar o ambiente e tratou de colocar o assunto em votação, para amenizar a discussão que estava com a temperatura já bem alta.

Novos eventos

Duas festas que acontecem com grande sucesso há alguns anos em Vargem Grande do Sul foram incluídas no Calendário Cultural do município: o Motorock Fest, que será realizado na segunda quinzena de junho e o Espaço Evelyn, oficializado para acontecer no feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças.