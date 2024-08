Terceira idade rompe barreiras na Festa das Nações

Uma das apresentações mais simbólicas e significativas da Festa das Nações é a do grupo da Melhor Idade, onde as mulheres que participam do grupo da terceira idade rompem as barreiras, enfrentam preconceitos e quebram estigmas com a questão do etarismo.

A 22ª Festa das Nações acontecerá nos dias 5, 6, 7 e 8 de setembro, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. Os números especiais do Grupo da Cultura já estão sendo preparados e ensaiados há alguns meses, assim como os números que serão apresentados por escolas, entidades, clubes e academias.

Com músicas, danças e comidas típicas de diversos países, na quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 de setembro, o evento começa às 19h, no sábado, dia 7, às 20h, e no domingo, dia 8, será às 15h e às 20h.

À Gazeta de Vargem Grande, Fabiana Silva Fioretti, uma das professoras da Academia do Centro de Convivência do Idoso, que pertence ao Departamento de Ação Social da Prefeitura Municipal, falou sobre os ensaios, expectativas e trabalho do grupo. Fabiana está no grupo desde 2015 e, além do trabalho físico, junto com a professora Marina Buffo, também realiza o trabalho social de acolhimento.

A professora explicou que trabalha no período da manhã, enquanto Marina trabalha à tarde. A responsabilidade dos ensaios para a apresentação que o grupo fará na Festa das Nações, porém, é de Fabiana.

Neste ano, o grupo representará a Holanda. Ao jornal, ela contou que este ano haverá 16 participantes no Grupo da Melhor Idade. “Os ensaios ocorrem uma vez por semana e todos podem esperar muitos sorrisos e prazer dos nossos alunos em dançar e estar ali em cima do palco. Quem nos trouxe a coreografia foi o professor de dança Bruno Faria, da cidade de Itobi, ela é uma ‘dança circular’, a coreografia veio do Piet Schoenmaker (em memória), que é considerado o embaixador da Expoflora em Holambra”, explicou.

O grupo no Centro do Idoso conta com cerca de 180 alunos. Entre as diversas atividades físicas que realizam, há a dança. Na Festa das Nações, o grupo já se apresenta há muitos anos.

Fabiana participa com o grupo desde 2015, quando entrou no Centro do Idoso. A professora contou que a expectativa para a apresentação deste ano está nas alturas. “Esse ano foi o ano que mais tivemos tempo de ensaiar, estamos desde abril com os ensaios, fizemos roupas, escolhemos tecidos, então nossas alunas agora, quase chegando a data, estão em polvorosa, aguardando”, contou.

Com o professor de dança Bruno Faria e o auxílio de Fabiana, vão se apresentar Aparecida Rosa Correa, Benedita Donizete da Silva Faria, Celia Gindro Alves, Clarinda de Azevedo Bolonha, Isabel Pedroso Schiavo, Isaura Guellere Franco Anacleto, Jandira dos Santos Dietri, José Isao Murakami, Laura Ligabue dos Santos, Luciana de Souza, Maria Aparecida Machado, Maria Dolores Paluan, Maria Iseti Estevam Ferreira, Neusa de Faria Ronqui, Regina Célia Gasparini, Sônia Maria Strazza Bortoloto e Terezinha de Fátima Alves da Rosa.

Para Fabiana, o maior desafio que os participantes encontram é o físico. “Temos alunas aqui participando com 86 anos e a mais nova 63. Com a idade vai embora o equilíbrio e a força física, mas o que temos de sobra aqui é a força de vontade, então isso faz eles subirem naquele palco e arrasarem”, afirmou.

Sobre o etarismo, Fabiana disse que especificamente na Festa das Nações nunca percebeu esse preconceito. “Percebo mais o pessoal exaltando a força de vontade e muitas vezes ouço ‘nossa que lindo, eu não sei nem dançar’ ou ‘o que elas fazem eu não tenho coragem de fazer’”, comentou.

“Temos que dar toda a importância à Terceira Idade, afinal esperamos que chegaremos lá com saúde e muita disposição, estar ativo nessa fase é diminuir pacientes na saúde, muitos se veem sozinhos nessa fase da vida e estar ativo é uma das soluções para uma melhor qualidade de vida”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal