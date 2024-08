Casa Dom Bosco realiza evento beneficente no Jardim Paulista

A Casa Dom Bosco realizou uma festa beneficente e sem fins lucrativos, no Centro Esportivo Américo Toquini, no Jardim Paulista. A festa ‘Dom Bosco Fora da Casa’ no aconteceu no último sábado, dia 17.

À Gazeta de Vargem Grande, a diretoria da Casa Dom Bosco informou que o evento era um desejo antigo e foi finalmente colocado em prática. “A data escolhida foi devido agosto ser o mês do aniversário de Dom Bosco, queremos que ele ocorra anualmente, de forma gratuita, destinado às crianças, como uma forma de retribuir o carinho que a Casa Dom Bosco recebe durante o ano todo”, disse.

O evento contou com diversos brinquedos, música, cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, sorvete, refrigerante, distribuição de bolas para a criançada, tudo proporcionado de forma gratuita, e com a ajuda de doações.

A entidade agradece aos membros da diretoria, às colaboradoras, aos voluntários, aos doadores, ao Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal por ceder o campo para o evento, a Guarda Civil Municipal e também aos funcionários da prefeitura que cuidam do campo do paulista.

A vice-presidente da Casa Dom Bosco, Olívia Morandim, falou sobre a festa. “Sábado, em um evento idealizado pelos membros da diretoria, conseguimos levar diversão e alegria para muitas outras crianças além da nossa casa. Nosso trabalho dentro da Casa Dom Bosco é proporcionar um acolhimento digno, cheio de respeito e amor por aqueles que passam por lá, e isso só é possível graças à muitas pessoas e empresas que acreditam em nosso trabalho”, disse.

“Sabendo disso, criamos o evento ‘Dom Bosco fora da casa’, sem fins lucrativos, para conseguirmos retribuir para a cidade todo o carinho e atenção que recebemos. O sábado foi um dia muito feliz para nós da diretoria, e principalmente para todas as crianças e famílias que passaram por lá e puderam desfrutar de um dia com muitos brinquedos, música e comidas à vontade. Esse dia também só foi possível graças às pessoas que apoiaram nossa ideia e ajudaram a tornar o nosso dia uma realidade”, completou.

A Casa Dom Bosco comemorou 46 anos em maio deste ano e, atualmente, um adolescente e duas crianças são assistidos pela entidade.

Fotos: Arquivo Pessoal