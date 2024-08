Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Maurício Caçador Filho, aos 21 anos de idade, no dia 16 de agosto. Deixou a mãe Rogéria Corteze de Barros e o padrasto Paulo César; os avós Izildinha e Paulo; e os tios Tiago e Viviane. Foi sepultado no dia 17 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Renan Raboni Custódio Fabiano, aos 23 anos de idade, no dia 16 de agosto. Foi sepultado no dia 18 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Mário de Felício, Zé Mário como era conhecido, aos 61 anos de idade, no dia 18 de agosto. Deixou os filhos Maria Flora, Vitória e Cleiton; neta; os irmãos Maria José de Felicio, Claudemir, Claudineia, Gilmar, Jamil, Natal, Paulo Henrique; Ricardo; Clodoaldo; Dulcineia e sobrinhos. Foi sepultado no dia 19 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Onézio Machado, aos 89 anos de idade, no 17 agosto. Viúvo; deixou os filhos Osvaldo, Luis, Cleusa, Paulo Sérgio e Vanderlei; noras; genro; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 18 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Menossi, Cidinha como era conhecida, aos 60 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixou o filho Eduardo; a nora Ana. Foi sepultada no dia 20 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Graziela Leal Rodrigues, aos 47 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixou a mãe Beatriz; o companheiro Renato Bertoleti; os filhos Bianca e João Pedro; a nora Isabeli e o genro Leandro. Foi sepultada no dia 20 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rogério Mateus Felisberto Muniz, aos 15 anos deidade, no dia 20 de agosto. Deixou os pais Fabiana Aparecida Felisberto e Rogério Aleixo Muniz; os irmãos Marissa, Kauan, Pietro e Kaila; os tios Célia, Denivaldo, Tales, Regina, José Carlos, Aparecido, Valdenir, Ana Lúcia, Welerson, Lucimar, Rogério, Roger, Paulo, Adilson, Vair, Edna, Sueli; e a avó Rosa. Foi sepultado no dia 22 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Fernando Feliciano Parron, aos 24 anos de idade, no dia 20 de agosto. Deixou a mãe Rosana Batista Feliciano; irmãos; avós e tios. Foi sepultado no dia 21 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Tereza Fidêncio de Ferri, aos 74 anos de idade, no dia 17 de agosto. Deixou o marido Luís Alves; o filho Luís Antônio; nora e netos. Foi sepultada no dia 17 de agosto, no Cemitério Parque Acácias.

Faleceu o recém-nascido Benjamin Mansara Peres Milan, com um mês de vida, no dia 19 de agosto. Foi sepultado no dia 19 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Benedito Carlos Martins, aos 76 anos de idade, no dia 17 de agosto. Deixou os filhos Antônio, Marcos, Adriana, Ana Alice e Andréia; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 18 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gilberto Rodrigues Martins, aos 79 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixou a esposa Benedita H. de Carvalho Martins; os filhos Adriana, Claúdia, Fernando e Lourdes; genros; noras; netos; bisnetos e os irmãos Célia e Antônio. Foi sepultado no dia 20 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elisabeth Silvia Dias, aos 59 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixou os filhos Débora, Ana Paula e Anderson; netos; bisnetos e os irmãos Ivone, Claudete, Luciane, Vanessa e José Antônio; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 20 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Valdir Benedito, aos 62 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixou a esposa Célia Regina; os filhos Jefferson, Priscila, Vanessa e Camily; genros; nora e netos. Foi sepultado no dia 20 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Vera Lúcia Aparecida Sabaini, aos 72 anos de idade, no dia 20 de agosto. Deixou o marido Mário Luiz Sabaini; o filhos Anderson; a nora Maitê e o neto Lucas. Foi sepultada no dia 21 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Orlando Carvalho, aos 62 anos de idade, no dia 22 de agosto. Deixou a esposa Carmen; os filhos Jonatan, Josiane e Luciano; e neta. Foi sepultado no dia 22 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sebastião de Lima Teren, aos 62 anos de idade. Deixou o filho Vinícius. Foi sepultado no dia 22 de agosto, no Cemitério Municipal de Casa Branca.