Autor do homicídio de Igor foi preso no Piauí

O autor do homicídio de Igor Moraes, morto a facadas em uma briga de bar, na madrugada de sábado, dia 24 de agosto, foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 28, em Itainópolis, no Piauí. Segundo informações da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, o autor é um rapaz de 26 anos, do Piauí, mas sua identidade ainda não foi revelada.

De acordo com a Polícia Civil, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, os investigadores de polícia Roberta e Diego, os agentes policiais Felipe e Tiago e a escrivã de polícia Carina, logo após tomarem conhecimento do crime de homicídio, quando a vítima foi encontrada na via pública já em óbito por ferimentos com arma branca, iniciaram as investigações visando apurar a autoria do delito e sua motivação até então desconhecidas.

Segundo o delegado, no mesmo dia ele recebeu informação onde havia sido deixada a faca utilizada para ceifar a vida da vítima, repassando a informação para policiais militares, os quais a apreenderam no local próximo onde os fatos ocorreram.

Em seguida, a equipe de investigação apurou que o autor do delito seria um rapaz de 26 anos, oriundo do estado do Piauí, e que o mesmo havia desferido dois golpes de faca contra a vítima, apenas pelo fato dela tê-lo chamado de “nóia”.

Prosseguindo nas diligências foi obtida a completa identificação do autor, bem como de testemunhas, as quais confirmaram ser ele o autor do delito, sendo que uma delas chegou a presenciar o exato momento em que o crime foi cometido.

Já na segunda-feira, dia 26, com base em minucioso relatório de investigação do SIG, o delegado representou pela sua prisão temporária, sendo a mesma decretada na data de terça-feira, dia 27, no período da tarde.

Porém, já era de conhecimento dos investigadores que na noite anterior, na segunda, dia 26, o autor do homicídio havia fugido para seu estado de origem, quando então outras buscas foram realizadas visando apurar seu atual paradeiro.

Foi apurado que ele se encontrava na cidade de Itainópolis, próximo à cidade de Picos, também no Piauí. Por esta razão foi mantido contato com o delegado da Delegacia De Homicídios da cidade de Picos, Dr. Alexandre, sendo-lhe solicitado esforços para a detenção do foragido.

Na manhã desta quarta-feira, dia 28, o autor foi preso dando-se cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela 2º Vara desta Comarca. Segundo o informado, providências estão sendo adotadas pelo delegado visando a obtenção de autorização judicial para que o preso seja trazido para a Cadeia Pública de São João da Boa Vista, a fim de dar continuidade às diligências e conclusão da apuração do grave delito.

O crime

Igor Moraes, de 27 anos, foi morto a facadas em uma briga de bar, na madrugada de sábado, dia 24 de agosto, por volta das 4h, em um bar na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul.

A vítima morava em Vargem e a polícia já sabe que ele foi golpeado com duas facadas, uma no peito e outra no braço, sendo socorrido ao Hospital de Caridade, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Conforme descrito pela Polícia Militar, “por volta das 13h30, um transeunte que preferiu não se identificar por medo de represálias, indicou que a faca utilizada no homicídio estaria escondida em cima de um muro próximo ao padrão de energia na Rua Onze de Novembro, próximo ao local do crime”.

Com base nestas informações, a equipe da PM deslocou-se até o local indicado e localizou a arma branca em questão.

A Polícia Civil deu continuidade nas investigações, sendo a faca utilizada no crime submetida às análises periciais para auxiliar na elucidação do crime e seu autor.