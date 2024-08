Bebê de 1 mês morre após passar 2 vezes por PPA

Um bebê de 1 mês e 9 dias faleceu em Vargem Grande do Sul após passar duas vezes por atendimento e ser liberado no Posto de Pronto-Atendimento (PPA) “Alfeu Rodrigues do Patrocínio”.

Benjamim Peres Milan faleceu no dia 19 de agosto e a mãe registrou boletim de ocorrência na sexta-feira, dia 23, pois acredita em negligência no atendimento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A mãe do bebê Jéssica Regina Mansara, de 32 anos, concedeu uma entrevista ao portal de notícias G1. “Quero que a justiça seja feita, nada vai trazer ele de volta, mas não pode ficar assim. Por um mau atendimento de início no PPA, estou sem filho agora”, disse.

Mesmo sem ter plano de saúde, ela levou Benjamim na Unimed de São João da Boa Vista, onde o bebê morreu. Ao G1, o Hospital e Maternidade Unimed confirmou o atendimento à criança no dia 19 de agosto. “O atendimento foi realizado mesmo ela não possuindo vínculo como beneficiária (cliente)”, diz a nota.

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul disse que será aberto um processo administrativo para apurar o caso junto ao Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg).

Histórico

De acordo com o G1, a mãe informou que o bebê passou por atendimento no PPA às 11h no dia 18 de agosto, pois estava com um chiado no peito e chorava muito.

De acordo com ela, o clínico geral de plantão disse que a criança estava com gripe e receitou prednisolona (anti-inflamatório) e uma bombinha. Não foi pedido exame radiográfico do pulmão e o bebê foi liberado.

Sem melhora com o tratamento, Jéssica retornou com Benjamim ao pronto-socorro à noite. Ela foi atendida por outra médica, que o diagnosticou o menino com gases e receitou dipirona intravenoso e Plamed.

“Era uma ala pediátrica, achei que estava super segura, chegando lá não tinha pediatra. Não pediram nenhum exame . Um médico clínico geral disse que ele estava com uma gripinha. Ele chorava muito desesperado”, contou.

Ainda de acordo com o relato da mãe, uma desconhecida a teria alertado para levar Benjamim a um “pediatra particular ou na Unimed”, caso contrário o bebê morreria ali.

Desesperada, Jéssica não deu a medicação para gases e levou o filho para a Unimed na madrugada de 19 de agosto, por volta da 1h.

No hospital particular, uma médica pediu exames, radiografia do pulmão e criança foi diagnosticada com uma bactéria grave no pulmão, sendo entubada imediatamente.

Porém, o bebê não resistiu e morreu às 9h por septicemia (inflamação exagerada do corpo quando há uma infecção) e pneumonia lobular bilateral (uma infecção que afeta os dois pulmões).

“A médica da Unimed viu que era grave e pediu radiografia que era pra ter sido feito desde o primeiro atendimento. Foi entubado e teve duas paradas cardíacas, sofreu demais”, contou a mãe.

O óbito aconteceu menos de 24 horas após o primeiro atendimento na PPA.

A nota da prefeitura

Em nota, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul lamentou o falecimento e assegurou que os atendimentos, segundo relatado pelos profissionais envolvidos e testemunhas presentes, foram tecnicamente corretos, sendo prestados por profissionais qualificados, conforme apuração prévia e análise de documentos.

“No tocante aos atendimentos eles foram feitos em dois momentos diferentes, inicialmente por um médico clínico geral com histórico de atendimento à criança, e o segundo atendimento com uma médica com especialização em pediatria”, informou a prefeitura.

Ao G1, Jéssica comentou que não teve nenhum retorno do município até o momento. “Eu mesma tomei as medidas cabíveis, vamos entrar com processo , vou pegar todas as provas, prontuários dos médicos. Quero justiça”, comentou.