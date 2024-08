Festa do Caminhoneiro acontece neste domingo

A aguardada Festa do Caminhoneiro da paróquia chega este ano em sua 23ª edição. Com missa na Igreja Matriz de São Joaquim, a festa acontece neste domingo, dia 1º de setembro, às 9h.

Após a missa, haverá procissão motorizada com os caminhões e demais veículos e a tradicional benção para os motoristas. Em seguida, um almoço especial com comida de boteco será preparado no salão da Igreja.

A entrada para a Festa do Caminhoneiro é franca e os presentes só pagam o que consumir. O cardápio será semelhante ao da quermesse, com alguns acréscimos ainda a definir.

O valor arrecadado no evento será investido nas obras da paróquia. Atualmente, a igreja está passando por troca do telhado e metade dos gastos já foram pagos.

Quermesse

Com muitas delícias, como macarrão na chapa e batata recheada, a tradicional quermesse da paróquia de São Joaquim chega ao fim neste sábado, dia 31. Haverá show de prêmios com jogo de bingo, nas dependências da igreja, no Jardim Dolores.

A quermesse em louvor a São Joaquim conta com completo serviço de bar, barracas com comidas típicas e roleta todos os dias.

No cardápio, há batata frita, batata recheada, bolinho de bacalhau, bolo, frango a passarinho, macarrão de frigideira, lanche de linguiça, moela, pastel, cerveja, refrigerante, água, água com gás e churros. Para a criançada, há pescaria.