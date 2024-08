Vitor Hugo correu em etapa do Brasileiro de Motovelocidade

O piloto de motovelocidade vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 13 anos, participou da 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, no Autódromo de Cascavel, no Paraná, nos dias 17 e 18 de agosto. A sua categoria é a Yamaha.

Essa foi a segunda vez que Vitor pilotou nessa pista, onde ele julga ser a mais difícil, por se tratar de uma pista de alta velocidade, com poucos tempos de freagem, o que faz com que os pilotos andem a maior parte do tempo acelerados.

Embora estivesse muito determinado, Vitor não se sentiu muito seguro por ser uma pista perigosa. Cada vez que entrava na pista, seu tempo baixava mais, finalizando a última corrida com somente cinco décimos abaixo do primeiro colocado.

No classificatório, fez o 22º melhor tempo, onde largou nas duas corridas na 22ª posição. Na primeira corrida, o piloto fez muitas ultrapassagens e cometeu um erro, caindo algumas posições. Ele terminou a corrida em 19ª, três posições acima de onde começou.

Na segunda corrida, Vitor estava mais confiante e também ficou em uma disputa muito acirrada, onde ganhou cinco posições e terminou a prova em 17º lugar. A família está muito orgulhosa de ver o quanto Vitor estava se empenhando em dar o seu melhor em cada entrada.

Fotos: Arquivo Pessoal