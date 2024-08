Handebol de Vargem obteve título nas finais da Liga Guidorizzi

As equipes sub-13 do Handebol Vargem Grande do Sul participaram da disputa das finais da Liga Guidorizzi de Handebol no último sábado, dia 24.

Contra as favoritas da equipe São Sebastião do Paraíso, a equipe feminina realizou uma ótima partida, porém foram derrotadas e não disputaram ao título do campeonato.

Já a equipe masculina venceu a equipe Atlético Milagre nas semifinais e na final, enfrentou a equipe de Mococa, em um jogo muito equilibrado, onde nos últimos segundos teve a chance de empatar e infelizmente, saiu com uma derrota amarga e com o vice-campeonato da competição.

As equipes sub-11 disputaram as finais no começo de agosto, tendo as meninas vencido a equipe Atlético Milagre nas semifinais e foram derrotadas por Mococa na final. A equipe sub-11 masculina venceu São Sebastião do Paraíso na semifinal e sagrou-se campeã da competição derrotando a equipe de Mococa.

O professor Juliano Garcia ressaltou que o saldo final da Liga foi muito positivo, “A grande maioria das crianças iniciou com o Handebol em 2022 quando criamos o Projeto Atletas Nota 10, em 2023 tínhamos disputado poucas competições e agora, após dois anos do início do projeto, conseguimos chegar nas finais dessa Liga em três das quatro categorias que disputamos”, disse.

No domingo a equipe sub-12 foi até Valinhos e conquistou a terceira colocação na terceira etapa da Liga de Handebol do Interior, com três vitórias, um empate e duas derrotas, encaminhando sua classificação ao Final Four da Liga do Interior.

A partir do mês de setembro as equipes entram nas fases finais de disputa da Liga Jandaia e também disputam as últimas etapas da Liga de Handebol do Interior, sediando a etapa no dia 15 de setembro, além da segunda edição da Copa Vargem de Handebol que acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro, onde participarão equipes dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Fotos: Arquivo Pessoal