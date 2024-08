Seleção Paulista de Taekwondo participou de camping

Indaiatuba recebeu no último final de semana a Seleção Paulista de Taekwondo que representará o estado no Campeonato Brasileiro de Poomsae e Luta em 2024 em um camping. Vargem Grande do Sul possui quatro representantes na seleção Luisa Gregorio Ranzani Avanzi e Breno Caixeta no Kiorugui na categoria Kiorugui (luta), que aconteceu no sábado, e Marihá Clara Longhi Felipe no Poomsae (movimentos), que aconteceu no domingo, além de Munuela Bedin Xavier que representa a seleção nas duas categorias.

Os eventos serão separados, com datas e locais diferentes. O Campeonato Brasileiro de Luta acontecerá em Lauro de Freitas, na Bahia, entre os dias 11 e 15 de setembro, já o nacional de poomsae será em São Paulo entre os dias 26 e 29 de setembro.

Depois uma longa temporada de muitos treinos e competições, os atletas que se classificaram para o Campeonato Brasileiro se reuniram com a Comissão Técnica da Federação do Estado de São Paulo para um camping.

De acordo com o mestre Carlos Xavier, o evento foi de extrema importância para que os atletas pudessem se conhecer e, assim, fortalecessem os laços de amizade e companheirismo, aumentando as chances de terem sucesso em suas disputas pelo título brasileiro em suas devidas categorias. Por sua vez, a delegação técnica de 2024 é composta por grandes nomes do taekwondo como o grão-mestre Carlos Negrão que comandou a Seleção Brasileira por vários anos, conquistando inúmeras medalhas internacionais dentre outros.

A delegação vargengrandense está em busca de apoio em forma de patrocínios, visto que os gastos em eventos deste porte são geralmente muito elevados e estima-se um custo de aproximadamente R$ 8 mil, isso porque a Prefeitura Municipal já garantiu as passagens aéreas e translado até o aeroporto para os atletas e técnico da delegação. Os atletas da delegação agradecem a todos que já os apoiaram através da vakinha online e também aos seus patrocinadores.

Vakinha

Os atletas Luiza Gregório Ranzani Avanzi, Manuela Bedin Xavier, Breno Caixeta e Marihá Clara Longhi Felipe passaram por várias competições estaduais e sagraram-se os melhores do estado e por isso estão tendo a chance de representar a equipe, cidade e estado no maior evento nacional da modalidade.

O investimento para participar desse evento é relativamente alto e os atletas precisam do apoio de empresas e pessoas que viabilizem esse montante.

A delegação é composta por 5 pessoas e terá como principais gastos nos 6 dias de evento a estadia (R$ 2 mil), alimentação, sendo três refeições por dia por pessoa (R$ 2.700), translado do hotel para o ginásio e vice versa (R$ 600,00), viagem para o camping da seleção paulista (R$ 600,00), inscrições e equipamentos de segurança (R$ 2.100), totalizando aproximadamente os R$ 8 mil da vakinha.

Os interessados em ajudá-los, a delegação criou uma vaquinha online que pode ser acessada através do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-de-custo-campeonato-brasileiro-de-taekwondo.

Fotos: Arquivo Pessoal