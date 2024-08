Bushido classifica judocas para a final do Campeonato Paulista

A Associação Bushido de Judô participou no último sábado, dia 24, do Campeonato Paulista fase Inter regional sub 09, sub 11, sub 15, sub 18 e Adulto Aspirante. A competição aconteceu na cidade de Campo Limpo Paulista, onde a equipe classificou mais sete judocas para a final do campeonato.

Organizada pela Federação Paulista de Judô, a competição reuniu muitos atletas que disputaram vaga para a final do Campeonato Paulista de Judô.

A Judô Bushido, equipe do sensei Daniel, participou da competição com 21 atletas que conquistou sete medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e três de bronze. Os judocas classificados para a final do Paulista foram: Pedro Henrique de Lima Taú, campeão na categoria sub 18 meio leve; Rafael Tavares Barbier, vice-campeão no adulto meio leve; Manuela Leal de Barros, vice-campeã no sub 15 superpesado; Mariana de Freitas Aliende, vice-campeã no sub 11 pesado; Val Lourenço de Lima, terceira colocada no adulto meio médio; Kauan Veronezi Alves, terceiro colocado no sub 15 meio leve; e Rian Lopes Coelho, terceiro colocado no sub 15 ligeiro.

Também participaram da competição os judocas, Luiz Miguel da Costa, Alice Maria da Silva, Livia Nabarro, Diogo Mariano de Oliveira, Vitor Cesar Teixeira, Anna Clara Rabelo, Maria Luiza Rabelo, Emily Gabriele Ferreira, Callebe Ortelan, Gabriel Moretti, Rafael Henrique da Costa, Anellyse Ortelan, Arthur Henrique Cruz e Lorenço Sati.

“Parabéns a todos os classificados e também aos judocas que não se classificaram, todos lutaram muito bem defendendo nosso escudo e nossa cidade, até agora temos o total de 10 alunos classificados para a grande Final do Campeonato Paulista Aspirante”, disse o sensei. “Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, em nome da presidente Val Lima Taú, a todos os pais e mães pela torcida, ao sensei Ériton Carvalho como árbitro, a Duda Taú e Lavinia Lopes que ajudaram com as crianças, ao Marcus Aliende, ao diretor de esportes Luis Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Arigato gozaimashita!”, finalizou.