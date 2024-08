Inauguração do Supermercados Marino é na quinta-feira

A inauguração da nova unidade do Supermercados Marino em Vargem Grande do Sul será na próxima quinta-feira, dia 5, às 9h. Sua localização será na Rua do Rosário, no Centro, onde anteriormente estavam as instalações da loja do Supermercado Dia, que foi fechada recentemente.

Com três unidades em Aguaí e uma em São João da Boa Vista, essa será a quinta unidade do Supermercados Marino. A Rede foi fundada em 1986 por Márcio Martucci, que faleceu em 2018, e, hoje, é dirigida pelas sócias proprietárias Ana Clara da Silva Martucci, esposa de Márcio e suas filhas Thaís Martucci Uchôa Tomé e Lara Silva Martucci.

À Gazeta de Vargem Grande, a sócia proprietária Lara Silva Martucci contou que todos estão com grandes expectativas para a inauguração da Loja 5 do Supermercados Marino em Vargem Grande do Sul.

“Toda a equipe do Supermercados Marino está entusiasmada com a oportunidade de trazer para a cidade as melhores promoções, além de um atendimento diferenciado e qualidade nos produtos”, disse.

Ela adiantou que, durante a inauguração, haverá diversas ações especiais, incluindo brindes e ofertas imperdíveis. “Nosso compromisso é proporcionar ao cliente a melhor experiência de compra, garantindo um relacionamento próximo e positivo”, pontuou.

Questionada pelo jornal, comentou que o Supermercados Marino já contratou 20 colaboradores para trabalhar na nova unidade e, até a próxima semana, a expectativa é expandir a equipe para 30 colaboradores.

Em uma outra entrevista à Gazeta, a sócia proprietária contou que a expansão das atividades para Vargem Grande do Sul era um sonho do fundador Márcio Martucci, seu pai. “Nós olhamos para a cidade de Vargem Grande do Sul como uma oportunidade grandiosa de negócio, um sonho também do fundador, o meu pai, já falecido em 2018, que tinha um olhar de carinho e acolhimento sobre a cidade”, disse.

O Supermercado Marino

O início da história do Supermercado Marino foi em meados de 1945, quando Marino Martucci e seu irmão empreenderam na cidade de Aguaí, em um armazém conhecido como “Casa Martucci”. Aos 11 anos, Márcio Martucci, filho de Marino Martucci, já começava a ajudar o pai no atendimento do empório e dividia com ele a paixão de empreender.

Na década de 80, já com dois grandes concorrentes na cidade, começam algumas mudanças e inovações. O ano de 1986 foi quando surgiu o Supermercado Marino, ganhando o nome que existe até hoje. Neste ano, o empório foi transformado em supermercado. Logo no ano seguinte, Marino faleceu e Márcio então assumiu definitivamente o comando da empresa com apenas 24 anos, contando com o apoio de sua noiva, Ana Clara.

Em 1990, Márcio e Ana Clara, já casados, constroem uma nova loja, com 500 m² de área de venda. Em 1994, logo após o nascimento da primeira filha, Thaís, a loja é ampliada e passa a contar com uma estrutura moderna.

Durante muitos anos de trabalho e dedicação, nasceu em 1999 a segunda filha do casal, Lara. Após alguns anos, eles adquirem a segunda loja, localizada na Vila Bom Gosto, também em Aguaí.

No ano de 2008, o Supermercado Marino passou a contar com mais uma loja no centro de Aguaí e, em 2010, a quarta loja da Rede foi adquirida, dessa vez na cidade vizinha, São João da Boa Vista.

Um Centro de Distribuição para atender as quatro lojas foi inaugurado em 2011. O Supermercado Marino, no ano de 2013, já empregava mais de 170 colaboradores.

O ano de 2016 é marcado pelo início do grande sonho de Márcio, construir uma loja nova para substituir a matriz com mais de 2 mil metros de área de venda, e proporcionar aos clientes e amigos uma experiência incrível de compra em uma estrutura confortável.

Márcio trabalhou incansavelmente durante três anos construindo o novo prédio do Supermercado Marino. No entanto, antes que pudesse inaugurar, veio a falecer. A loja foi inaugurada no início de 2019 e foi um sucesso.

Atualmente, sua esposa Ana Clara da Silva Martucci e suas filhas Thaís Martucci Uchôa Tomé e Lara Silva Martucci estão à frente da administração das lojas da Rede, contando com o apoio de mais de 230 colaboradores.