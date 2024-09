Mais de 20 servidores públicos são candidatos a vereador

Dos quase duzentos candidatos a vereador nas eleições municipais deste ano, cerca de dez por cento deverão ser servidores públicos municipais. Para se candidatarem, eles tiveram de se desincompatibilizar de seus cargos junto à prefeitura municipal.

Conforme a lei, o servidor para concorrer a um cargo eletivo, quer seja de prefeito, vice ou vereador, tem de se afastar de três a seis meses antes do pleito.

A Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com a Prefeitura Municipal para saber quais candidatos são servidores públicos municipais e a prefeitura informou que, conforme a Lei de Proteção de Dados, o órgão público não pode fornecer nome, e números de documentos de posse do órgão.

A licença para atividade política, no entanto, foi publicada no Diário Oficial, onde consta que 28 servidores deixaram os cargos para serem pré-candidatos a vereador. Deste total, 24 estão na disputa. Em ordem alfabética, a Gazeta de Vargem Grande está publicando o nome e número de urna e também o partido de cada um deles: Abençoado – Avante – 70222; Beckman – Avante – 70321; Cleusa Gonçalves – PRTB – 28100; Erica da Saúde – Federação PSDB/Cidadania – 23100; Fabrizio Barion – UNIÃO – 44444; Felipe Carossi – PP – 11111; Giovana Carvalho – MDB – 15333 – licença dela é não remunerada; Jair Barbosa – Avante – 70070; Jerusa – PDT – 12123; Joice da Saúde – PRTB – 28222; Júlio Morales – Federação PSOL/REDE – 18000; Lucila – PSD – 55000; Marcela Guerreiro – PSD – 55741; Márcio Arrigoni – MDB – 15555; Michele Prado – Avante – 70111; Paulinho – Pode – 20200; Polyany – Rede – 18888; Professor João – Solidariedade – 77500; Professor Marcão – PSD – 55123; Rafael Coracini – MDB – 15777; Ramos Pedro – MDB – 15678; Tiago Flavio – PDT – 12345; Wagner Marques – PDT – 12555; e Zetinho Pedreiro – União – 44456.

Outra servidora pública municipal é Alexandra Andrade – MDB – 15123, que trabalha na Câmara Municipal e também está afastada do cargo para disputar as eleições.

Com as convenções realizadas, quatro servidores públicos da Prefeitura Municipal não foram lançados como vereadores e, agora, devem retornar da licença, sendo eles Marcelo Cardoso da Silva, Júlio César de Souza, Tatiene de Cássia Barion e Richard Rodrigues Queiroga.

Após o pleito, todos devem retornar aos seus cargos de origem. Geralmente nas eleições, a Câmara elege no mínimo dois candidatos a vereador que são servidores municipais.