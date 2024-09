Painel: Novo diretor de Meio Ambiente

84,3% de aprovação

Durante sua fala na Câmara Municipal sobre aprovação das contas de 2022, em sessão realizada na semana retrasada, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) comentou que uma pesquisa feita nas primeiras semanas de agosto na cidade apontou que sua administração tem 84,3% de aprovação dos moradores. Ele agradeceu à equipe da prefeitura e também à Câmara pelo trabalho em conjunto em prol da cidade.

Novo diretor de Meio Ambiente

Foi publicado na edição de 27 de agosto, a portaria de nomeação de Valmir Costa como novo diretor de Agricultura e Meio Ambiente de Vargem Grande do Sul. No início de 2023, Valmir, que exercia cargo comissionado no Gabinete do prefeito Amarildo, foi nomeado interventor do Hospital de Caridade. Ele permaneceu no cargo por mais de um ano, dando lugar ao atual interventor, José Geraldo Ramazotti, que assumiu no dia 1º de março deste ano. Valmir assume a pasta, que estava sem diretor desde a saída de Edson Sbardellini, em junho.

Nova academia ao ar livre

A prefeitura iniciou processo de compra de equipamentos para instalar uma academia ao ar livre na praça Odila Ferreira Ligabue, localizada na rua Goiás, no Jardim Bela Vista.

Direitos da Mulher

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Vargem Grande do Sul tem nova diretoria. A presidente é Márcia Guilhermoni Elídio da Silva, a vice-presidente é Sirlene Castilho Marceli Silva e a secretária, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro.