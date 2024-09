Jita Kyoei foi a campeã da 27ª Copa Tigre de Judô

A Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan foi a campeã geral da 27ª Copa Tigre de Judô 2024, realizada no dia 31 de agosto, no Ginásio Municipal de Esportes Jorge Atalla, em Brotas. A equipe contou com 107 judocas integrantes do Projeto Social Jita Kyoei.

Com mais de 530 atletas na disputa, o torneio apresentou muitas lutas duras e difíceis. A competição foi realizada pela Associação de Judô e Musculação Tigre de São Carlos e teve chancela da Oitava Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô, além de contar com apoio da prefeitura de Brotas.

O sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela Jita Kyoei classificou o desempenho da equipe como irretocável e elogiou os competidores. “Parabéns aos senseis e principalmente aos judocas que combateram suas lutas com honra, respeito e coragem”, comentou.