Bushido é vice-campeã da Copa em Brotas

A equipe do Projeto Social Bushido de Judô foi vice-campeã da 27ª Copa Tigre de Judô na cidade de Brotas, evento da 8ª Del. Oeste de Judô, organizado pelo sensei Erasmo Firmino e sua equipe. O evento aconteceu no sábado, dia 31.

A equipe Bushido contou com 52 judocas, todos alunos do Projeto Social Judô Bushido de Vargem Grande do Sul. Os judocas conquistaram 50 medalhas, sendo 23 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 19 medalhas de bronze e na classificação geral o Judô Bushido ficou com o troféu de vice-campeã da Copa Tigre de Judô 2024 somando 158 pontos.

Foram campeões os atletas Maria Eduarda de Lima Taú, Geovana Cristina Urtado no Sub 21 e no Senior, Rafael Tavares Barbier, Lavinia Lopes Coelho no Sub 18, Sub 21 e Senior, Isadora Oliveira Agnoli, Maria Luiza da Costa Rabelo, Gustavo Fernandes Ferreira, João Pedro Alves da Costa, Estefani Vitoria Ferreira Martins, Ariane de Freitas Domingues, Mariana de Freitas Aliende, Emily Gabriele Ferreira Martins, Callebe Ortelan Mansara Ribeiro, Rafael Henrique Alves da Costa, Miguel H. Costa, Anellyse Ortelan Mansara Ribeiro, Maria Luiza Vidale, Lorenzzo Emidio da Costa, Otavio Siqueira Daniel e Miguel Carvalho Garrido.

Os atletas Livia Nabarro Pereira dos Santos no Sub 18, Luiz Miguel Alves da Costa no Sub 18, Rian Lopes Coelho, Manuela Leal de Barros, Gustavo Siqueira Daniel, Valdete Lourenço de Lima, Maria Cecilia Costa e Nicole Maldonado Dias foram vice-campeões.

Ficaram em terceiro lugar os atletas Vinicius Candido Coelho, Maria Eduarda de Lima Tau no Senior, Pedro Henrique de Lima Taú, Luiz Miguel Alves da Costa no Sub 21, Livia Nabarro Pereira dos Santos no Sub 21, Diogo Mariano de Oliveira no Sub 18 e no Sub 21, Vitor Cesar de Oliveira Teixeira, Guilherme H. Ferreira Martins, Anna Clara da Costa Rabelo, João Guilherme Emídio Teixeira, Allana Trevizan dos Santos, Marina Freitas Domingues, Emanuelly Jesus Aguiar, Sofia Kauany Messias, Melissa Asnaldo Romão, Arthur H. de Almeida Cruz, Ana Julia Buozi Fernandes e Claudia Maldonado Dias.

Também competiram os atletas Hilton Barbosa de Carvalho, Gabriel Moretti Giuntini, Luyza Jesus Aguiar, Gustavo Gusmão, Miguel Carlos Dias, Miguel Augusto Scolari e Miguel Gonçalves Costa.

O sensei Daniel Garcia falou sobre a competição. “Parabéns a toda equipe, aos medalhistas e aos que não medalharam, mas que lutaram muito bem e defenderam nosso projeto e nossa cidade. Estou muito feliz e satisfeito com os nossos judocas que se dedicam nos treinos e que sempre fazem bonito nas competições, todos fazem parte do Projeto Social Bushido de Vargem Grande do Sul com muito orgulho”, disse.

Ao jornal, ele agradeceu a todos que colaboraram para que a equipe fosse com um número grande de atletas, totalizando 52 judocas, onde oito deles dobraram de categoria, três árbitros, dois técnicos e dois oficiais técnicos.

“Agradecimentos a toda a diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, vice Olavo Ferreira Martins Neto, aos pais e mães que acompanharam a equipe, aos árbitros sensei Gabriel Casagrande, Duda Taú e Vinicius Coelho, ao sensei Rafael Casagrande que me ajudou como técnico auxiliando os judocas, ao amigo Marcus Aliende, ao diretor de esportes Luis Carlos e prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria e pelo apoio de sempre, sem esse apoio não seria possível. Arigato gozaimashita!”, finalizou.