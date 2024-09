Alunos da Escola José Gilberto foram medalhistas na OMASP

Três alunos da E.E. Prof. José Gilberto de Oliveira Souza foram premiados na última etapa da Olimpíada de Matemática de São Paulo. Com medalha de ouro, prata e bronze, a escola foi a única da cidade a ser premiada nesta etapa.

O aluno Lucas Roberto Pinto, de 12 anos, ganhou medalha de ouro. Lucas é filho de Miller Roberto Pinto e Daniela Aparecida de Paula. Ele estuda no 7º ano A e é aluno da professora Ana Célia Ferri.

A medalha de ouro conquistada por Lucas foi a única em todas as escolas da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. Segundo o diretor da Escola José Gilberto, Vicente Orrico Neto, Lucas é um aluno dedicado e passou a noite toda estudando para a prova.

À Gazeta de Vargem Grande contou como se sentiu com a conquista e deu uma dica de ouro para os alunos que queiram seguir o seu exemplo. “Eu me senti muito feliz e contente ao descobrir que ganhei uma medalha de ouro na última fase da OMASP. A dica que eu dou é para sempre prestar atenção nas aulas, fazer as lições e estudar muito”, disse.

Medalha de prata

A medalha de prata foi para o aluno Vitor Henrique da Silva do 2° ano D (noturno), aluno da professora Sueli de Queiroz.

Vitor tem 16 anos e é filho de Sonia Cristina da Silva de Oliveira. Ao jornal, o estudante também falou sobre a conquista. “Receber essa medalha me faz sentir o reconhecimento de todo o esforço e dedicação que tive. Estou muito orgulhoso e grato por essa conquista, agradeço à rede de ensino por me proporcionar essa conquista”, relatou.

O aluno contou como estudou para a prova. “Costumo fazer resumos sobre o que aprendi e pratico antes de qualquer prova a ser realizada”, disse.

Medalha de bronze

A medalha de bronze foi para o aluno Pedro Henrique Felisberto, do 6°B, também aluno da professora Ana Célia Ferri.

O estudante tem 12 anos e é filho de Talita Sabrina Pereira Felisberto e Elton Rodrigo Felisberto. Questionado pela Gazeta de Vargem Grande, contou sobre como se sentiu ao saber que ganhou a medalha. “Eu me senti muito feliz por ter ganhado uma medalha e, acima disso, fiquei muito alegre por trazer mais reconhecimento para nossa escola”, comentou.

Para Pedro, concentração nos estudos é o principal. “Tiro parte do meu tempo para estudar e fico longe dos eletrônicos para me concentrar nos estudos e conseguir tirar notas boas”, falou.

Orgulho da escola

À Gazeta de Vargem Grande, o diretor Vicente falou sobre a premiação. “Esses alunos são o orgulho da escola, dos pais e da comunidade. A nossa escola produz muitos talentos”, pontuou.

De acordo com o diretor, as medalhas serão entregues em uma premiação na capital paulista, que deve ocorrer em breve.

Foto: Arquivo pessoal