Supermercado Marino foi inaugurado

Um grande público prestigiou a inauguração do Supermercado Marino na quinta-feira, dia 5 de setembro. Antes mesmo das 9h, muitas pessoas já se aglomeravam em frente ao estabelecimento que inaugurou com a presença das sócias proprietárias Ana Clara da Silva Martucci e suas filhas Thaís e Lara, do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) e demais autoridades presentes.

Uma solenidade marcou a inauguração, com as benções do padre Thiago Caldeira de Oliveira e após, as portas foram abertas ao público com uma grande oferta de produtos na sua inauguração, além de brindes. O Supermercado Marino já contratou cerca de 20 funcionários para o início dos trabalhos e a expectativa é de expandir a equipe para 30 colaboradores nas próximas semanas.

A rede foi fundada em 1986 por Márcio Martucci, já falecido e hoje conta com cinco lojas, sendo três lojas em Aguaí, uma em São João da Boa Vista e agora a de Vargem Grande do Sul. Com a inauguração, o Supermercado Marino passa a ser mais uma opção de compra para os consumidores vargengrandenses e também a gerar mais empregos e desenvolvimento na cidade.

Fotos: Reportagem