Festa do Caminhoneiro contou com centenas de participantes

Uma grande festa aconteceu neste domingo, dia 1º, na Paróquia de São Joaquim. Muito tradicional da cidade, pela manhã, às 9h, foi celebrada a Missa dos Caminhoneiros.

Logo após, motoristas saíram com seus caminhões e demais veículos para uma procissão motorizada de caminhões e carros pelas ruas de Vargem Grande do Sul, que foi encerrada com a bênção dos veículos. Pela cidade, um grande número de moradores foi às ruas prestigiar a carreata.

Por volta das 12h teve início a 23ª Festa do Caminhoneiro, com almoço e muita animação no salão paroquial da Igreja.

À Gazeta de Vargem Grande, o padre Paulo Fuliaro, pároco da Igreja São Joaquim, comentou sobre o evento. “Passaram ontem pela nossa festa 400 pessoas em média. Foi um evento muito bonito em todas as fases: a missa pelos caminhoneiros, a procissão com os caminhões e depois a continuação da festa com o almoço no salão São Joaquim”, disse.

Segundo o informado, centenas de caminhões saíram para o desfile. Muitos caminhoneiros e seus familiares estiveram presentes na missa.

A Paróquia de São Joaquim informou que o valor arrecadado na XXII Festa do Caminhoneiro será investido nas obras da paróquia. Atualmente, a igreja está passando por troca do telhado e metade dos gastos já foram pagos.

O próximo evento da igreja já está sendo programado e será o Leilão de Gado da Paróquia São Joaquim, no dia 24 de novembro deste ano, um domingo.

Fotos: Samira Ferreira