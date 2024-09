Levante, filme de Lillah Halla, foi pré-indicado ao Oscar

Levante, primeiro longa da diretora vargengrandense Lillah Halla, está na lista dos pré-indicados ao Oscar de 2025, na categoria Melhor Filme Internacional.

A obra foi selecionada entre os 12 longas brasileiros que estão na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, conforme divulgado pela Academia Brasileira de Cinema.

A seleção final acontece neste mês e, caso seja selecionado, não só haverá um filme brasileiro representado na 97ª edição do Oscar, mas também o filme de uma diretora de Vargem Grande do Sul.

A próxima etapa da disputa acontece em 16 de setembro, quando a Comissão de Seleção escolhe seis deles para disputarem a indicação do Brasil para tentar uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional do Oscar 2025. O nome do filme escolhido para ser o indicado pelo país será anunciado em 23 de setembro.

O longa é uma co-distribuição pela Lira Filmes e Vitrine Filmes e saiu nos cinemas em fevereiro. A obra foi muito aclamada pela crítica especializada e arrebatou prêmios como Melhor Direção e Melhor Montagem no Festival do Rio de Janeiro; prêmio da Crítica de Melhor Filme Mostra Colateral em Cannes, França; Melhor Filme LGBTQIA+ Festival Nouveau Cinema Montreal, Canadá; Melhor Filme Prêmio Camilo; Melhor Filme Prêmio Amma no Festival de Huelva, Espanha e Melhor Filme Iberoamericano do Festival de Palm Springs, Estados Unidos, entre outros.

O longa

A produção aborda de maneira bastante direta e honesta um tema delicado no Brasil: o aborto. O filme traz a história de Sofia, uma jogadora de vôlei de 17 anos, vivida por Ayomi Domenica Dias, que prestes a disputar a final de um campeonato e de ganhar uma bolsa para jogar no Chile, enfrenta uma gravidez indesejada. Determinada a interromper a gestação, Sofia acaba perseguida por fundamentalistas antiaborto. A jovem vai contar com o apoio de suas colegas de time, formado também por atletas LGBTQIAPN+, da treinadora e de seu pai, para enfrentar a situação.

O filme relata toda a angústia de Sofia, o acolhimento que recebe de seu time e de seu pai, após o choque inicial ao receber a notícia. Mostra ainda o contraste entre um país onde o aborto é legalizado e tratado como política pública de saúde, como o Uruguai, onde Sofia e seu pai tentam conseguir o procedimento e a criminalização existente no Brasil, que leva muitas mulheres a se submeterem a clínicas clandestinas, a serem perseguidas e submetidas a condições violentas.

Biografia de Lillah Halla

Lillah Halla formou-se em Direção e Roteiro pela Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (2010-2014), seguida por um programa de pesquisa em cinema experimental no Departamento de Belas Artes da Concordia, Montreal (2014). Foi cineasta acadêmica em Locarno em 2014, bolsista do TIFF Lab / Share her Journey Fellow em 2020, Talent da Berlinale em 2021 e artista residente na Akademie der Künste, em Berlim, além de Talent Paradiso no Brasil em 2022. É ainda uma das fundadoras do Coletivo Vermelha.

Entre suas obras, além do longa Levante, está o curta Menarca, de 2020, que estreou na Semaine de La Critique Cannes e foi premiado com Prêmio Promocional (Kurzfilmtage Winterthur), Prêmio do Público (Rencontres de Toulouse), Melhor Diretor (Curta Cinema Rio) e Melhor Curta-Metragem – Coruja de Ouro, onde foi qualificado para o Oscar. O filme fez parte da MUBI mundial em 2022, figurando como filme do dia.