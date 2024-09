Painel: Deve assumir

Deve assumir

Flávia Carvalho é a primeira suplente do PTB e deve assumir a vaga de Itaroti na Câmara Municipal. Ela obteve 225 votos nas eleições municipais de 2020, ficando logo abaixo de Itaroti que na ocasião obteve 749 votos concorrendo pelo PTB, sendo o 5º vereador mais votado no município naquela eleição.

Prazo

Segundo comenta-se, há um prazo para a presidente da Câmara Municipal de até a próxima sessão ordinária já ter resolvido a questão da perda do mandato do vereador Celso Itaroti, se pronunciando sobre a extinção do cargo do vereador que foi condenado em ação penal transitada em julgado. Se isso não acontecer, o caso poderá acabar na Justiça com as sanções previstas pela lei. O artigo 8º, parágrafo I do Decreto Lei 201, de 1967, também regulamenta o caso.

Em Libras

Na última sessão de Câmara, que foi presidida pelo vereador Serginho da Farmácia, uma vez que a presidente Danutta Rosseto por motivos de saúde não pode comparecer, o mesmo noticiou aos presentes que as próximas sessões serão transmitidas e haverá dois colaboradores contratados pela Câmara, para transmitir a fala dos vereadores em Libras.

Questionou a falta

Durante a palavra livre na última sessão, o vereador Canarinho notou que o auditório estava vazio, sem a presença dos candidatos a vereador que já estavam frequentando a Câmara Municipal durante as sessões ordinárias. “Tão na rua pedindo voto”, argumentou o vereador.

Orçamento a caminho

O vereador Paulinho na palavra livre, disse que o Orçamento Municipal 2025 será enviado até dia 30 de setembro pelo prefeito Amarildo para ser estudado e votado pelos vereadores.

Querendo saber

Muitos vereadores têm procurado a parte jurídica da Câmara Municipal para se inteirar dos desdobramentos da perda do mandato do vereador Celso Itaroti (PSD). Enquanto a situação não se resolve, o que está a cargo da presidente do Legislativo, não há comentários nas sessões ordinárias a respeito do fato.

Na última sessão realizada terça-feira, dia 3 de setembro, por motivos de doença, Itaroti não compareceu. Também na sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira, o vereador faltou. Pela decisão judicial exarada pelo STJ desde o dia 2 de setembro, julgando improcedente o Habeas Corpus de Itaroti e tornando sua sentença transitada em julgado, tecnicamente o vereador já deveria ter perdido o cargo de vereador junto à Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul.