Se escondeu na casa do irmão, mas foi pego

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão no sábado, dia 7, por volta das 10h50, no Jardim Iracema.

Os policiais estavam em posse do mandado de prisão e realizaram buscas para encontrar o rapaz. Foram na casa do pai do rapaz, onde ele não estava.

Após, os policiais foram na casa do irmão do procurado, que ficou nervoso ao ser questionado sobre a localização dele, e não autorizou a entrada dos PMs em sua casa.

As equipes permaneceram na porta da residência e o rapaz fez contato com os policiais, se entregando para cumprimento do mandado de prisão civil. Ele foi levado ao Plantão Policial, onde ficou preso.