Equipe de robótica do Colégio Vitória é campeã em torneio no Chile

A equipe de robótica Cyberdragons do Colégio Vitória se tornou campeã mundial na última semana, após vencer o International Tournament of Robots (ITR), um torneio internacional que aconteceu na cidade de Santiago, no Chile.

Os competidores Arthur Gimenes, Leonardo Ferrari e Rafael Vidal disputaram quatro modalidades no torneio e conseguiram conquistar três prêmios em primeiro lugar, nas modalidades de combate de sumô e cabo de guerra, além do troféu de reconhecimento da Roboleague pelo melhor robô e desempenho de equipe.

À Gazeta de Vargem Grande, o aluno Arthur Gimenes, que é líder da equipe e competidor há três anos, falou sobre o torneio e o que achou da vitória. “Eu achei uma experiência muito diferente, algo que eu nunca tinha vivenciado antes ao conhecer outro país. O campeonato foi muito legal porque a gente conheceu novas pessoas, novas culturas e novas experiências”, disse.

“Foi difícil porque tinham pessoas diferentes, robôs diferentes, mas nós conseguimos um desempenho muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado e realizei uma meta minha de ganhar um campeonato internacional, um sonho desde que entrei na robótica”, completou.

Para o professor e técnico na equipe, Matheus Giglio, a viagem foi algo para ficar marcado para sempre. “Foi uma experiência muito rica na vida dos nossos alunos, foram meses de preparação e empenho para que a equipe estivesse o mais preparada possível. Os esforços valeram a pena e isso ficou claro no empenho e união que a equipe demonstrou nos dois dias de campeonato, e os resultados só ressaltaram ainda mais isso”, comentou.

Conforme o informado ao jornal, agora a equipe se prepara para novos desafios e campeonatos nacionais de robótica.

Fotos: Arquivo Pessoal