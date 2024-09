Walter Bueno na 37ª Festa do Peão de Pirajuba

O produtor executivo de shows Walter Bueno está presente na 37ª Festa do Peão de Pirajuba (MG). A festa, que aconteceu no triângulo mineiro, teve início na quarta-feira, dia 4, e termina nesta segunda-feira, dia 9.

Walter é produtor dessa festa há 13 anos e nos últimos dias esteve com grandes nomes da atualidade, como Simone Mendes, Mato Grosso & Mathias, Guilherme & Santiago e Lauana Prado.

O produtor está presente nas maiores festas realizadas no Brasil, onde atua com nomes consagrados de artistas nacionais, principalmente os ligados à raiz sertaneja.

