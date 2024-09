Vargem completará 150 anos

José Osvaldo Garcia Leal

Quantos estabelecimentos acompanharam esse crescimento de nossa querida Vargem Grande? Precisaria de muitas páginas para descrevê-los. Hoje temos empresas centenárias em plena atividade, mas nesse momento vamos destacar a oficina de máquinas São Sebastião, de propriedade dos Irmãos Scacabarozi, que em setembro completa 80 anos.

Tudo começou no ano de 1944 quando o sr. Júlio Scacabarozi adquiriu um terreno atrás da escola Benjamin Bastos e construiu um barracão onde passou a consertar carroças, troles, charretes e também ferrar animais. Atendia a cidade e região que apesar da queda no café, ainda existiam muitos fazendeiros, sendo a população da cidade na época de 11.000 habitantes dos quais 7.000 era na zona rural.

Seo Júlio era filho de italianos, nasceu em São Sebastião da Grama, fazenda Anhumas e veio com a família para Vargem Grande no ano de 1920, mais precisamente para a fazenda Barro Preto. Aos 14 anos transferiu-se para a cidade e foi trabalhar numa ferraria e fábrica de carroças dos irmãos Irineu e Cloneris Ferreira da Silva, que se localizava em frente ao Grupo escolar Benjamin Bastos. Em 1933 foi convocado para o serviço militar que na época era em Itú. Casou-se em 1938 com dona Ana Chiavegati e tiveram 5 filhos: Maria, Aparecida, José, Antônio e Júlio, esses dois últimos, Alemão e Nenê como são conhecidos é que deram continuidade no ofício do pai e com a evolução dos tempos, hoje passou a ser uma oficina de máquinas e tratores, além de manterem uma loja de peças.

Em 1986, juntamente com José Visconde e João Batista Beti, fundaram a Autopeças São Sebastião, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida e hoje contam também com uma oficina para veículos leves.

Os quatros estabelecimentos levam o nome do Santo “São Sebastião”, uma devoção do sr. Júlio que nos deixou em 1992 aos 78 anos. Um exemplo de trabalho, dedicação e honestidade que seus descendentes preservam.

Fotos: Arquivo Pessoal