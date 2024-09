Reunião pode selar destino de Itaroti

Está marcada uma reunião da Mesa Diretora da Câmara Municipal para hoje, dia 17 de setembro, às 11h00, quando será analisada novamente a questão da cassação do mandato do vereador Celso Itaroti (PSD) por crime contra o patrimônio público, ao infringir a lei de licitações, de acordo com o Decreto Lei 201/67, cuja sentença transitou em julgado.

A presidente Danutta Rosseto (Republicanos) na semana passada informou ao jornal que foram expedidos dois ofícios, sendo um para o Cartório Eleitoral solicitando certidão ou informações quanto à eventual suspensão dos direitos políticos do vereador Celso Itaroti, e o segundo para o juiz da Segunda Vara Christian Robinson Teixeira, solicitando cópia da certidão de objeto e pé e trânsito em julgado do processo em que figura como réu, Celso Itaroti.

“Ficou decidido dessa forma para que todo o processo seja documentado e transcorra de modo a evitar qualquer alegação de nulidade”, disse o comunicado da presidente ao jornal, completando que o órgão que documentar a situação primeiro, a Mesa dará os trâmites para a perda do mandato do vereador, sendo que todas as decisões serão tomadas em conjunto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, atualmente composta além da presidente Danutta, pelo vice-presidente Serginho da Farmácia, 1º secretário Maicon, 2º secretário Canarinho e tesoureiro vereador Fernando Corretor.

