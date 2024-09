GCM resgata cavalo agonizando

Na tarde desta quarta-feira, dia 18, por volta das 13h, as equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender uma ocorrência. Segundo o informado, havia um cavalo deitado agonizando no sol em um pasto localizado na Vila Polar.

Diante das informações, as equipes foram até o local e constataram a denúncia. No pasto, encontraram um homem de 56 anos que relatou que o cavalo era de sua propriedade e estava naquela situação desde a manhã.

Questionado, relatou que não acionou um veterinário por questões financeiras. Disse que havia vendido o cavalo para uma pessoa desconhecida e o mesmo foi devolvido no período da manhã daquela maneira.

Diante do ocorrido, foi acionado um veterinário com o apoio do Departamento de Meio Ambiente. O animal recebeu as medicações e, após, foi levado a um local adequado para recuperação.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência pelo crime de maus tratos.

Participaram da ocorrência o GCM Francisco, o comandante Marco Antônio, o GCM Silva e o subinspetor Garcia.