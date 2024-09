Gê da Motoka exibe coleção de santinhos em sua loja

Quem passa pela Rua Quinzinho Otávio, rumo à Rua do Comércio, e olha atentamente para a vitrine da loja Motoka Multimarcas, situada no número 423, pode ver a coleção de santinhos de candidatos às eleições municipais deste ano que Geraldo Luís Thesolin, o conhecido Gê da Motoka, está fazendo.

Atualmente com mais de 100 santinhos, Gê da Motoka quer completar a coleção dos candidatos à eleição municipal de 2024, em Vargem Grande do Sul.

Com um exemplar da Gazeta de Vargem Grande que divulgou os nomes, fotos, números e partidos de todos os candidatos ao lado, Gê ainda risca aqueles na qual já obteve o santinho. Muito empenhado, ele cola todos os santinhos em um mural, que deixa exposto.

À Gazeta de Vargem Grande, Gê contou que toda eleição fez esse mural com os candidatos. Tudo começou em 1976, aos 16 anos, quando junto com Tadeu Ligabue e Zé Miranda, trabalhava na loja do Samuel, que sempre fez essa exibição dos santinhos dos candidatos. Assim, Gê tomou gosto de colecionar os santinhos ao ver Samuel fazer o mesmo em sua loja. Até as últimas eleições, Samuel seguiu com a tradição.

O empresário explicou que começou a fazer porque acredita que nem todos os moradores sabem quem são e conhecem todos os candidatos. Então, como essa é uma rua bem movimentada, com muitas pessoas passando durante todo o dia, Gê acredita que o mural ajuda as pessoas a visualizarem os candidatos e os números. O mural, segundo ele, ajuda inclusive aos moradores de outras cidades que passam por Vargem e podem conhecer os candidatos.

Os candidatos a essa eleição podem comparecer na loja Motoka e deixar o seu santinho para que Gê coloque em seu mural.

