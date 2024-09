Aluno do Gilberto Giraldi foi selecionado para intercâmbio

O aluno Érick Luciano da Silva, de 15 anos, está no 1º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Gilberto Giraldi – Ensino Integral, e foi selecionado para realizar um intercâmbio de três meses em 2024, após vencer o programa Prontos Pro Mundo, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP). A divulgação aconteceu na quinta-feira, dia 12.

O programa foi lançado pelo Governo Estadual, no qual os estudantes do 9° ano com os melhores resultados na prova anual Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de SP (Saresp) e, com boa frequência escolar, ganharam um curso online de inglês na plataforma Wizard By Pearson.

Após o primeiro semestre de curso, os participantes realizaram um Versant Test com a possibilidade de ganhar o intercâmbio em um país de língua inglesa. Érick foi o primeiro colocado em Vargem Grande do Sul e poderá viajar por três meses para um país de língua inglesa a ser definido

À Gazeta de Vargem Grande, a diretora do Gilberto Giraldi, Elaine Pinheiro, falou sobre a importância dessa conquista para a escola. “Érick está em nossa escola desde o 6° ano e este resultado só reforça o quanto é importante estimular e incentivar o estudante a colocar seu potencial em prática, o quanto vale a pena, apesar das inúmeras adversidades e desafios acreditar que a educação integral do indivíduo pode transformar vidas”, disse.

Pontuou que sente muito orgulho em ajudar a trilhar o caminho de tantos jovens pela educação. “A escola pública é um espaço legítimo de diferenças e diversidades e acaba muitas vezes sendo estereotipada a partir das proposições e narrativas de quem não a conhece, portanto, ver estudantes se destacando em olimpíadas, universidades, em seus projetos de vida e agora ganhando o mundo é motivo de orgulho para a equipe escolar”, comentou.

Nas redes sociais, a escola fez questão de parabenizar o aluno e também a equipe. “Orgulho da nossa equipe escolar que contribui diariamente para conquistas tão significativas na vida de muitos estudantes. Parabéns ao Érick que hoje representa tão bem o trabalho diário de nossos profissionais e aos seus familiares que realmente conhecem e participam ativamente de todas as ações e decisões da escola”, publicou.

O estudante é filho de Isabel Aparecida da Silva e Edson Luciano da Silva. Ao jornal, comentou que o intercâmbio de três meses, será de janeiro a março do ano que vem.

Érick contou como se sentiu ao descobrir que havia conseguido essa conquista. “Eu fiquei muito feliz e sem reação porque é algo que é muito difícil e eu nem imaginava ter tirado um bom resultado”, disse.

“O processo foi a partir do resultado do Saresp do ano passado, onde as pessoas que tiraram boas notas no Saresp ganharam uma bolsa de estudos para estudar inglês na Wizard de forma virtual, com um professor da Wizard. Meus estudos foram muito bons”, completou.

Na faculdade, Érick pretende cursar letras ou contabilidade. Questionado sobre qual país pretende escolher para realizar o intercâmbio de três meses no ano que vem, citou Reino Unido ou Nova Zelândia, países conhecidos por sua segurança. “Agora preciso me organizar para planejar como vou fazer essa viagem”, finalizou.