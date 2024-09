Vargem obteve segunda melhor nota da região no Ideb

O Ministério da Educação (MEC) divulgou as notas das provas aplicadas nas escolas de todo o país no final de 2023, pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

As escolas da rede municipal de Vargem Grande do Sul ficaram com nota 7. Em 2021, a nota foi 6,4 e, em 2019, foi 6,8.

A média de Vargem das escolas municipais se deve à média individual das escolas. No Ensino Fundamental Regular – Anos Iniciais, a escola Mário Beni conquistou a maior nota da cidade, 7,7.

Em seguida, está a escola Prof. Flávio Iared com nota 7,4, a escola Prof. Francisco Ribeiro Carril com nota 7,2 e a escola Padre Donizetti com nota 7. A escola Professor Henrique de Brito Novaes conquistou nota 6,9 e a escola Nair Bolonha, nota 6,8.

Da região, Vargem ficou abaixo apenas de Espírito Santo do Pinhal, que teve média 7,1. Divinolândia conquistou média 6,9, São Sebastião da Grama média 6,6 e São João da Boa Vista também 6,6. Itobi obteve média 6,2, São José do Rio Pardo 6,1, Aguaí 5,9 e Casa Branca 5,6.

No Ensino Fundamental Regular – Anos Finais, a rede estadual e rede pública conseguiram nota 5,1. Em 2021, as notas foram 5,4 e em 2019, 5,3.

No Ensino Médio Regular, a Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza de Vargem Grande do Sul conquistou nota 5,7. A nota da Escola Alexandre Fleming foi 4,7 e na Escola Professor Achiles Rodrigues foi 3,6.

No Ensino Fundamental Regular – Anos Finais, a Escola Benjamin Bastos obteve nota 5,7, seguida da escola Alexandre Fleming, com nota 5,5. A Escola Gilberto Giraldi conquistou nota 5,1 e a Escola Professor Achiles Rodrigues, nota 4,7.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Ideb agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de 0 a 10. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no Saeb, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.

O índice também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica. A sondagem é feita a cada dois anos, desde 2005. O próximo levantamento será em 2025.

Comemoração

Em suas redes sociais e também em eventos especiais, como a 22ª Festa das Nações, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) tem aproveitado para informar a população sobre a média 7 que Vargem Grande do Sul conquistou. “Parabéns a todas as escolas, direção, professores, colaboradores, alunos, pais e a todos aqueles que colaboraram nessa conquista”, disse.

“Nosso município foi o segundo colocado em toda a região, isso por apenas um décimo. Parabéns a todas as escolas municipais pelo resultado, com destaque para a Escola Mário Beni que teve média IDEB de 7,7. Parabéns a todos, pois essa conquista é coletiva”, completou.

