Moto adulterada foi apreendida pela PM

Um rapaz foi preso no domingo, dia 15, na Represa Eduíno Sbardellini, após adulteração de placa de uma motocicleta.

A equipe foi informada de que uma motocicleta Honda CG vermelha, com queixa de furto, estaria transitando pela área central com dois rapazes. Os policiais estavam no ponto de estacionamento da Represa Eduíno Sbardellini e foram rumo ao Centro. A motocicleta, no entanto, passou por eles no contra fluxo.

Os PMs retornaram e realizaram a abordagem dos dois rapazes, que estavam desembarcando da moto pelo bosque da represa. O passageiro jogou algo no chão.

Na busca pessoal foi verificado no bolso da bermuda do motorista uma porção de maconha, pesando 4,6 gramas e, com o passageiro, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre o que havia jogado fora, confirmou ser uma pequena porção de maconha, pesando 1 grama e um comprimido para potencializar o uso desta droga. Os itens foram localizados pela equipe.

Foi verificado o emplacamento que estava na moto, não sendo a placa com queixa de furto. Porém, a equipe notou que o emplacamento também não seria da moto vermelha, sendo Sahara NX 350, do município de Araras (SP). Viram a numeração de chassi, bem como a de motor, e ambos condiziam com o veículo abordado, que deveria estar com outra placa.

Outra equipe chegou para apoio e permaneceu no local até a chegada do guincho criminal.

Foi dada voz de prisão ao motorista e ambos foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência de adulteração de sinais identificadores de veículos. O rapaz permaneceu preso, encaminhado à Cadeia Pública de São João e o passageiro foi liberado após as formalidades.

Fotos: Polícia Militar