Editorial: Mais uma oportunidade de decidir o futuro da cidade

As eleições para prefeito e vereadores ocorrerão no dia 6 de outubro, mas antes disso o vargengrandense terá uma excelente oportunidade de mostrar o que quer para Vargem Grande do Sul: mandar suas sugestões para programas ou ações a serem adotadas pela prefeitura no orçamento municipal.

Até o próximo dia 30 de setembro, uma segunda-feira, os moradores poderão acessar o endereço eletrônico https://www.vgsul.sp.gov.br/pagina/27/consultas-publicas e após preencher um cadastro bastante simples, poderá escrever o que deseja que seja implementado ou desenvolvido na cidade.

Segundo o publicado pelo Diário Oficial da Prefeitura, as propostas serão analisadas pela diretoria de Finanças e Planejamento e poderão ser incluídas na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025, conforme o descrito na publicação do diretor de Finanças Moacyr Rosseto.

Essa é uma possibilidade muito importante. O cidadão terá como deixar registrado aquilo que quer ver realizado em Vargem Grande do Sul. Pode ser uma política pública que viu em uma cidade vizinha e considerou uma boa ideia. Pode ser também a construção de um equipamento público para seu bairro, como uma quadra de esportes.

Cabe a cada cidadão usar cada oportunidade disponível para fazer valer suas propostas. Se ir até uma sessão de Câmara pode ser difícil pelo horário ou pela distância de sua casa, uma possibilidade de enviar uma sugestão pela Internet é muito mais simples.

Além disso, esse pode ser o primeiro passo. Quem sabe o morador não tome gosto pela coisa e comece a assistir as sessões de Câmara pelo Youtube? Depois, comece a acompanhar as audiências públicas de prestações de contas realizadas pela prefeitura? Um cidadão que começa a atuar mais ativamente na tomada de decisões dos assuntos da cidade não necessariamente precisa se tornar um político em busca de eleição. Pode simplesmente exercer seu direito de participar e fazer sua voz ser mais ouvida.

Montar uma associação de moradores, organizar reuniões para discutir problemas do bairro e levar essas questões à prefeitura e aos vereadores, opinar ativamente nas consultas públicas, são ações que deveriam estar mais presentes na vida dos vargengrandenses que querem uma cidade melhor. O começo pode ser esse: o simples gesto de mandar sugestões para o orçamento. Quanto mais pessoas fizerem isso, mais a cidade ganha.