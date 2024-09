Painel: Show da Banda Lex Luthor

Pesquisa dividiu opiniões

As duas pesquisas de intenção de voto para a prefeitura divulgadas nas semanas passadas e que apontaram a liderança de Celso Ribeiro (Republicanos), seguido por Rossi (PSD) e Magalhães (PL), geraram reações entre internautas. Houve os apoiadores do atual vice-prefeito que endossaram os números apresentados e os correligionários de Rossi e Magalhães que lançaram suspeitas sobre os dados. As pesquisas foram feitas pelas empresas Quality Pesquisas e Assessoria Empresarial Eireli-ME, registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-00234/2024 e pela empresa Vitória Comunicação e Assessoria Empresarial Eireli-ME, registrada sob o n° SP-01385/2024.

Pesquisa é fotografia de momento

O que os especialistas dizem sobre pesquisa eleitoral é que ela mostra a fotografia de um momento e a campanha eleitoral, por sua vez, é um filme. Ou seja, nos dias em que a pesquisa foi feita, o cenário retratado poderia ser aquele. Com o passar dos dias e a proximidade com as eleições, ele pode mudar. Porém, ainda não havia nenhuma outra pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a manhã da quinta-feira, dia 19, para que novos números, e uma nova fotografia, fossem divulgados.

Presença nas redes

A campanha eleitoral de 2024 tem duas amplas frentes de batalha. Uma mais tradicional, de contato direto com o eleitor e outra digital, nas redes sociais, onde o candidato usa seu perfil para expor propostas e interagir com internautas. Assim como nos antigos comícios, onde o tamanho do público dava uma amostra da popularidade do candidato, as redes sociais também podem mostrar essa relevância pelos números de seguidores. A não ser que esses seguidores tenham sido comprados, uma vez que existe essa possibilidade no meio digital, é interessante conhecer o número de pessoas que segue cada candidato, para avaliar seu desempenho nas redes.

Facebook

Na manhã da quinta-feira, dia 19 de setembro, a Gazeta de Vargem Grande verificou as redes sociais dos candidatos. Alguns possuem mais de um perfil, então os números observados foram nos que havia postagens mais recentes. Celso Ribeiro (Podemos) tem 3 mil seguidores em sua página no Facebook, enquanto seu vice, Guilherme Nicolau (MDB) tem 4,9 mil seguidores. Já Rossi (PSD) mantém em um de seus perfis 5,6 mil seguidores e seu vice, Juninho Ranzani (PSD), possuía 300 seguidores. Por sua vez, Magalhães (PL) apresenta 4,9 mil seguidores e o pastor Juliano (PP) em uma de suas páginas mantinha cerca de 200.

Instagram

No Instagram, os candidatos também estão presentes. Celso Ribeiro com 2,2 mil seguidores e Guilherme com 3,7 mil. Rossi conta com 569 seguidores e Juninho Ranzani 62. Por sua vez, Magalhães conta com 2,6 mil seguidores e Juliano, pouco mais de 1 mil seguidores.

Show da Banda Lex Luthor

A prefeitura contratou a Banda Lex Luthor para se apresentar durante a festa de inauguração da reforma da Fonte Luminosa da praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. De acordo com o Diário Oficial do Município, a apresentação da banda custou R$ 43 mil aos cofres municipais. A festa de inauguração da obra que ficou em cerca de R$ 1 milhão, terá ainda uma praça de alimentação com food trucks.