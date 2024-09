Morador lança canal para documentar Vargem Grande do Sul

O morador de Vargem Grande do Sul Rui Barbosa Carvalho Júnior, conhecido como Juninho, lançou, no final de agosto, o canal Places Por Aí no YouTube. Juninho é paulistano, mas está em Vargem há 30 anos, então se considera vargengrandense de coração.

À Gazeta de Vargem Grande, Juninho, contou que seu objetivo com o canal é registrar e documentar as maravilhas do interior, começando por aqui. “Faço bastante esportes, então um dia em uma das minhas caminhadas eu comecei a ver a natureza, as maravilhas do interior e pensei: porque não registrar isso de uma forma que as pessoas pudessem conhecer também o que tem aqui?”, informou.

Disse ao jornal que é ele quem faz os roteiros, grava e edita. “Eu fiz o primeiro vídeo de teste no meu bairro, sai com meu celular, com vergonha, e gravei meu primeiro vídeo. Foi onde comecei a querer realmente fazer isso. Desde então tive a ideia de registrar tudo que temos aqui no interior que muitas pessoas não conhecem, começando por Vargem, que eu acho que é uma cidade muito maravilhosa para se viver, que precisa ser valorizada. Muitas pessoas não valorizam, mas pessoas de cidades grandes dariam tudo para ter o que temos aqui”, completou.

Juninho comentou que irá registrar pontos turísticos, festas e locais de Vargem e também de cidades da região. “A ideia é essa: onde eu passar, vou registrar e documentar, dando ênfase para nós do interior”, pontuou.

Durante a entrevista, Juninho aproveitou para agradecer a Deus e sua família pelo apoio. “Agradecer primeiramente a Deus por me dar uma oportunidade, acho que a ideia partiu dele, não de mim. E também minha família por sempre apoiar a gente em todos os projetos, acho que isso é muito importante. Vargem não tem nenhum tipo de registro desse meio de comunicação, então minha intenção é registrar todos os lugares e principais festas da cidade”, finalizou.

Para acompanhar os vídeos de Juninho, se inscreva em seu perfil do YouTube ou siga seu Instagram. Nas duas redes sociais, o nome do perfil pode ser encontrado como @placesporai.

Foto: Reprodução YouTube