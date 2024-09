Editorial: 150 anos de Vargem Grande do Sul e 43 anos da Gazeta de Vargem Grande

Vargem Grande do Sul terá uma semana de muita celebração. A cidade completa nesta quinta-feira, dia 26, 150 anos de fundação. Originada da partilha de uma grande fazenda em 1874, Vargem chega a 2024 muito diferente do antigo Bairro da Porteira, onde seus primeiros moradores construíram suas casas.

A cidade que cresceu ao redor da capela de Nossa Senhora Sant’Ana, onde hoje está a Praça Capitão João Pinto Fontão, já é casa de mais de 40 mil pessoas, que movimentam suas ruas, comércio, empresas e todas as noites sonham com uma cidade melhor não apenas para eles, mas para seus filhos.

Uma Vargem Grande melhor é o que promete cada um dos candidatos a prefeito e também os que pleiteiam uma vaga na Câmara Municipal. Com poucos dias até a eleição municipal, os vargengrandenses terão a oportunidade de dar um passo em direção a esse objetivo, ao escolher seus representantes.

Uma das maneiras de tomar essa importante decisão, com embasamento e critério é analisar as entrevistas realizadas pela Gazeta de Vargem Grande com os candidatos a prefeito, que foram publicadas nas últimas edições. Colaborar com a população em momentos importantes tem sido um objetivo fundamental a guiar a Gazeta de Vargem Grande, que neste dia 26 de setembro também comemora seu aniversário.

Fundada por Tadeu Fernando Ligabue e por Fátima Eunice de Paiva Ligabue, a Gazeta completa 43 anos de muito trabalho. Uma tarefa que ao longo dessas mais de quatro décadas foi desempenhada por uma equipe extremamente dedicada com o ofício do jornalismo. Fora dezenas de profissionais que passaram pela redação, pelo setor comercial e administrativo, além dos maquinários e da distribuição, que deixaram sua parcela na construção de uma cidade melhor, ao levar a informação do que acontece na cidade aos vargengrandenses.

Exercer o jornalismo em uma cidade pequena é uma missão que cobra um preço muito grande de quem se dedica a ela. Vargem está cada vez mais populosa, mas ainda é uma comunidade pequena, onde todos se conhecem. Invariavelmente haverá notícias a serem divulgadas que irão trazer repercussão negativa a algumas pessoas, que irão desagradar a outras. Mas para que o jornalismo não perca sua relevância, ele deve ser feito de maneira direta, clara e sem sensacionalismo, com o objetivo cristalino de informar.

Vargem Grande do Sul tem em seus 150 anos, exemplos muito importantes do papel desempenhado pela sua imprensa, que pouquíssimas vezes deixou de circular no município. Algo que tem se tornado uma raridade no Brasil, onde quase metade dos municípios não possui uma única plataforma de informação profissional, segundo o Atlas da Notícia 2023.

E para celebrar datas tão significativas, a Gazeta de Vargem Grande preparou para esta semana, mais uma edição especial, em que trará reportagens exclusivas e textos elaborados especialmente para festejar esse momento, sempre com o apoio de empresas parceiras, que acreditando na importância da imprensa e do potencial do município, anunciam seus negócios no jornal. Assim, parabéns e obrigado Vargem Grande do Sul.