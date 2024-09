Gazeta de Vargem Grande – 43 anos de história

Mario Poggio Jr.

Cabe ao jornalista pesquisar e registrar os fatos, para preservar a história.

A “Gazeta de Vargem Grande”, ao longo de sua jornada, noticia eventos culturais, biografias, entrevistas, etc., de forma que é excelente fonte para resgatar as informações com segurança.

Em futuro próximo pretendemos voltar a pesquisar fatos ocorridos em nossa terra natal, para completarmos nossos estudos e nos socorreremos das edições passadas do jornal.

Assim, entendemos que o jornal é uma fonte importante de informações que além de servir de base para cientificar a população sobre os fatos, também preserva história de nossa terra.

Desta forma desejamos um feliz aniversário à Gazeta de Vargem Grande e que continue a fazer sucesso por muitos anos.