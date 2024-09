7 anos em 150 de História

Pr. Henrique Camargo dos Santos – Igreja Metodista

Este ano nossa amada Vargem Grande do Sul completa 150 anos, em forma, diga-se de passagem, e deste um século e meio de idade eu e minha família aqui vivemos há sete anos. Olhando assim pode parecer pouco e no universo dos 150 anos, 7 anos, de fato, não são lá grandes coisas. Mas existe algo que vai além da frieza dos números, há momentos, conquistas, lutas e vitórias que fazem com que períodos de nossa vida se tornem bastante intensos e marcantes, nesta cidade sete tem se multiplicado e muito.

Eu não sei, caro leitor, quantos anos você vive aqui, talvez você e sua família possam afirmar que são gerações e gerações que tem chamado esta pérola de casa ou talvez, você tenha sido o primeiro corajoso que veio desbravar um espaço ao sol nestas bandas de cá, você, assim como eu, descobrirá, quão belo e precioso é este povo e está generosa terra. Mas independentemente do tempo, nossa gratidão a Deus por nossa cidade.

A minha história aqui ainda é breve, mas eternamente serei marcado por tudo que tenho vivido aqui, nas ruas desta cidade, encontramos e fomos encontrados, aqui abraçamos e fomos abraçados, amamos e fomos amados. Muitas conquistas, algumas derrotas, mas o melhor de tudo é saber que Deus, em todo tempo, está conosco. Eu sei que você também tem histórias e memórias aqui construídas, com certeza boas e outras, talvez, não tão boas, mas eu convido você a junto comigo agradecermos ao Senhor e confiar Nele para que ainda vivamos os melhores anos de nossas vidas, juntos a esta cidade. Busque ao Senhor e O obedeça e como está escrito em Isaías 1:19 “Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra.” Eu creio, você crê?

150 anos é uma data significativa e em apenas 7 eu pude comprovar quão preciosa é Vargem Grande do Sul. Pedro Henrique, meu caçula, nasceu aqui por isso sempre direi: Obrigado Vargem Grande do Sul. Hoje, nesta data especial, louvamos a Deus por nos presentear com esta inestimável cidade e seus moradores. Oramos ao Eterno rogando por bênçãos, que cada canto, ruas e vielas sejam preenchidas pelo amor de Deus, que cada casa seja repleta de provisão e que cada um de nós celebremos o favor de Deus sobre nosso povo.

Parabéns Vargem Grande do Sul, que a graça do nosso amado e senhor Jesus Cristo e as doces e suaves consolações do santo espírito de Deus seja sobre ti e sobre seu povo.