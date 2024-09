50 anos após o Centenário

Mario Poggio Jr.

Era 1974, Centenário de Vargem Grande do Sul, momento de comemoração.

O prefeito Huber Braz Cossi, promoveu um grande evento, com várias atrações, sob a coordenação do grande contador Hermeti Piochi Oliveira, que negociou as apresentações musicais, por intermédio do empresário artístico Nilton Campos.

Organizaram “Feira Industrial do Centenário (FICEN)”, com montagem de “stands” para exposição pelas empresas, no estádio Dr. Gabriel Mesquita, como também palco para exibição dos números musicais.

Houve a apresentação de diversos artistas famosos, dos quais nos recordamos de Ary Sanches, Joelma, Quarteto Boa Noite, a dupla sertaneja Alvarenga e Ranchinho, Nelson Ned, mas teve outros.

Também, marcaram os excelentes eventos que antecederam os shows principais, como o Grupo de Catira que se apresentou no dia do encerramento (ao qual se integrou o prefeito municipal); a apresentação de grande violinista magistralmente acompanhado pelo vargengandense senhor Sabatto Rosa; o talento dos dois rapazes vargengrandenses, que subiram ao palco para dançar com as bailarinas do Quarteto Boa Noite (sugestão do senhor Fausto Gadiani feita ao líder do grupo musical); apresentação da Escola de Samba de Mogi Guaçu, e os sensacionais números musicais do repentista “Gaúcho, que se apresentou todos os dias pelo fato de ter agradado muito à plateia, se enamorou da cidade e casou com moça vargengrandense.

Outrossim, não podemos esquecer que a apresentação e animação de palco ficou a cargo do contador e bancário Vignaldo Marfil, que a fez brilhantemente.

Ainda, cumpre lembrar da eleição da jovem Regina Maldonado João como Miss Centenário, em uma disputa acirrada com outras quatro finalistas.

Na área jornalística, o diretor de “A Imprensa”, professor Pedro dos Santos Tatoni, convidou o professor dr. Osvaldo Pereira para atuar como redator, e promoveram edições especiais, com destaque para a história de Vargem Grande do Sul, contada desde a época em que era habitada por indígenas.

No campo esportivo, houve partida entre a Seleção Local e o “Escrete do Rádio” (time que era integrado atletas da Rádio Bandeirantes), realizada no Estádio do XXI de Abril, com vitória do time vargengrandense por 3 x 1.

Por fim, como não poderia deixar de ser, no final teve o bolo, com entrega de um pedaço a cada presente.

Saudades e vontade de retornar no tempo e viver aqueles dias novamente!