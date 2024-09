João Bosco e Vinícius se apresentam no domingo

Neste domingo, dia 29, a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius se apresenta na Represa Eduíno Sbardellini às 16h. O show é gratuito e aberto ao público, um dos eventos organizados em comemoração aos 150 anos de Vargem Grande do Sul.

Um grande público está sendo esperado na represa, um dos principais cartões postais da cidade.

Com uma carreira consagrada da música sertaneja, a dupla João Bosco & Vinícius é considerada uma das pioneiras do estilo sertanejo universitário no Brasil.

Os amigos são donos do hit “Chora, Me Liga”, “Curtição”, “Falando Sério”, “Segunda Taça” e “Amiga Linda”. Os dois se conheceram em 1991, aos 10 anos, quando se mudaram para a mesma cidade. Alguns anos depois, começaram a tocar em bares pelo Mato Grosso do Sul.

Em 1999, a dupla se mudou para Campo Grande para fazer faculdade, o que fez com que o termo “sertanejo universitário” começasse a ser usado. O primeiro álbum da dupla, intitulado “Acústico Bar”, foi lançado em 2003 e vendeu 40 mil cópias apenas no Mato Grosso.