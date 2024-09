Vargem: 150 anos

Maria Rosa Campos de Andrade

Nossa cidade está comemorando seus 150 anos. Comecei a observar o passar do tempo e as mudanças que fatalmente ocorrem nas pessoas e tive a certeza que com as cidades o processo é muito diferente.

Enquanto as pessoas idosas têm queda de produtividade, as cidades se tornam cada ano mais energizadas, com novos empreendimentos e busca constante de melhorias. Isto é o que a gente tem visto na nossa cidade.

Ano a ano, tanto a indústria, a agricultura e o comércio procuram seguir caminhos conectados a tudo que surge de mais moderno. Nem se fale quanto à aparência física das pessoas, que por mais que tentem não conseguem manter o brilho e vigor da juventude.

Já as cidades têm a construção de prédios, casas, lojas, quadras de esportes cada vez mais pujante. As escolas e cursos os mais variados seguem as tendências e exigências do mercado de trabalho.

Vargem Grande tem se modernizado e merece nossa mais sincera homenagem. Mas, temos que considerar que as pessoas, com o passar do tempo, vão deixando sua contribuição de acordo com a vida que tiveram.

E Vargem Grande tem o brilho atual graças ao trabalho incessante da sua comunidade. Ao olharmos os prédios públicos com nomes de seus cidadãos ilustres, já podemos ver que os seres humanos, embora tenham declínio físico, são as luminárias que mostram a todos que uma cidade só pode progredir graças às pessoas que a habitam.

Então a energia dispendida pelas pessoas durante toda sua vida é o motor do progresso realizado. Parabéns, Vargem Grande do Sul! Parabéns, vargengrandenses!