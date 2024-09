Vargem Grande do Sul, uma cidade um pouco melhor a cada ano

Lígia de Paiva Ligabue

Em um país com pouco mais de 500 anos de História, todas as cidades são relativamente jovens se comparadas com os demais municípios do mundo. Assim, Vargem Grande do Sul que chega aos seus 150 anos, é uma dessas cidades caçulas da humanidade. Tem todo um futuro pela frente, toda uma história própria a ser escrita.

Vejo a cidade que nasci como um ponto de eterno retorno para a minha própria história. Se hoje não estou por aí, tenho certeza de que num futuro breve estarei de volta. Já fiz isso duas vezes e meu coração me diz que farei a terceira.

Se a minha história em Vargem Grande do Sul será curta como é a história dos homens e mulheres que habitam o planeta, creio que devemos usar esse tempo que nos é dado para caminhar pelo mundo para deixá-lo um pouco melhor do que quando nós chegamos.

Então, se eu fosse pensar numa maneira de deixar Vargem Grande do Sul melhor do que a que eu encontrei quando nasci em 1981, seria pensando em torná-la ainda mais acolhedora para quem nela vive. Pensando num cenário de progresso, com mais prosperidade, com mais geração de empregos.

Também no cuidado de seus moradores, com uma Saúde com maior efetividade e uma Educação que ofereça aos seus alunos as ferramentas para transformar sonhos em realidade e que tornem esses jovens em cidadãos conscientes e mais preocupados com a própria comunidade.

Nesse momento que a cidade completará 150 anos, gostaria de ver Vargem mais bonita, mais arborizada, com praças amplas e esbanjando qualidade de vida para os moradores. Com menos concreto e mais grama. Mas sem perder aquilo que define o que é ser Vargem Grande do Sul, aquilo que acredito ser a essência da cidade, o espírito acolhedor e alegre de seus moradores.

Vargem é uma cidade, como tantas do Brasil, construída por pessoas que escolheram esse pedaço de terra para plantarem suas raízes. Somos todos filhos de gente que veio de longe, que veio para trabalhar e que ao seu modo, deixou a cidade um pouco melhor do que quando chegou. Se eu puder fazer algo por Vargem seria isso, tornar a cidade que eu amo, um pouco melhor para seus próximos aniversários. Felicidades Vargem Grande do Sul, que você siga ficando cada ano melhor.