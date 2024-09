Gazeta entrevista candidatos sobre Cultura, Esportes e Servidores

A Gazeta de Vargem Grande, pela quarta semana consecutiva, entrevistou os três candidatos a prefeito de Vargem Grande do Sul, José Carlos Rossi (PSD), que tem como vice o empresário Juninho Ranzani, Celso Ribeiro (Republicanos), cujo vice é o engenheiro Guilherme Nicolau e Magalhães (PL), que tem como vice o pastor Juliano.

Nesta edição, o jornal abordou o tema Cultura, Esportes e Servidores Públicos Municipais. A Gazeta questionou o que cada candidato pretende fazer, caso seja eleito, nas três áreas, abordando o aumento do salário dos servidores, o déficit orçamentário do Fupreben, eventos e modalidades esportivas.

As perguntas foram iguais aos candidatos a prefeito, sendo que cada um e sua equipe respondeu de conformidade com o que acham, pensam e pretendem fazer caso sejam eleitos. Na próxima edição, a última antes da eleição, outras áreas serão abrangidas pelos candidatos.

Celso Ribeiro analisa os setores e fala sobre seus planos

Cultura

Como pretende, caso seja eleito, conduzir a Festa da Batata? Vai terceirizar a realização do evento ou a prefeitura contratará os cantores e infraestrutura para a festa nos moldes do evento deste ano?

Temos um carinho especial pela nossa Festa da Batata, que criamos na gestão do saudoso ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio quando conseguimos construir o Recinto de Exposições. Foi com tristeza que vimos a Festa destruída por má administração há alguns anos. Após muito trabalho conseguimos reestruturar e trazer de volta a Festa da Batata que é uma identidade cultural e do trabalho da agricultura forte do nosso povo. A Festa evoluiu e muito. E vamos continuar investindo para que ela continue melhorando cada vez mais, buscando a parceria e apoio da ABVGS e Cooperbatata na organização deste evento.

Qual seria a participação das entidades na Festa da Batata?

Na nossa administração criamos eventos como Festa do Milho, Festa das Nações, Encontros de Carros entre outros para que as entidades pudessem ter a oportunidade de renda através do trabalho com as praças de alimentação. A Festa da Batata também dá esta oportunidade e vamos continuar melhorando cada vez mais essa participação das entidades para que tenham oportunidade de obter renda e ajudar em seus trabalhos, que são importantíssimos para assistência social àqueles que mais precisam no município.

Se for eleito, pretende realizar o Carnaval na cidade? Em qual molde? E em qual local?

O Carnaval é uma das mais tradicionais manifestações da cultura popular e devido a Pandemia, os municípios tiveram que redirecionar os recursos para atender as emergências de Saúde e segurança alimentar. A realização deste evento é importante para a população, a intenção é fazer desde que o município tenha condições financeiras para isso ou que possamos conseguir viabilizar recursos junto às Secretarias de Estado.

O que acha do investimento realizado na cidade no Natal pela Cultura? Pretende realizar a Parada de Natal?

Todo e qualquer investimento que puder ser feito nos eventos de Natal, na Parada de Natal, certamente iremos fazer, pois trata-se de uma data especial para as famílias e também para o comércio. Vamos buscar parcerias, recursos junto aos governos federal e estadual visando incrementar os eventos natalinos na cidade.

Que ideias tem para impulsionar o Setor Cultural da cidade?

Investimos e muito na Cultura, criamos o calendário cultural, criamos as Festas do Milho, das Nações que envolve centenas de pessoas se apresentando, outras centenas trabalhando para as entidades e milhares prestigiando; entre outros eventos. Resgatamos a Festa da Batata e realizamos inúmeros eventos levando cultura, entretenimento e diversão para as famílias vargengrandenses na Praça da Matriz e na Represa “Eduíno Sbardelini”. Reconstruímos a centenária Casa da Cultura que é um patrimônio cultural e histórico do nosso município e que deu condições de resgatar e manter a história de Vargem Grande do Sul. Construímos também a Biblioteca Municipal “Victor Lima Barreto”, reconstruímos a Sociedade Espanhola e criamos a Escola de Música “Manoel Martins” que foi instalada naquele local, para onde também trouxemos o Projeto Guri com o maior Polo da Região que atende cerca de 300 alunos. Conseguimos integrar o Caminho da Fé, incentivamos a Comissão para a construção da Via Crucis e investimos na tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana. Incentivamos e investimos em projetos, associações e grupos culturais para disseminar a cultura em vários pontos. Acreditamos e muito na Cultura, oferecendo oportunidade, descobrindo e incentivando talentos e mantendo viva a memória da história do nosso povo. Vamos continuar esse importante trabalho e vamos investir para impulsionar cada vez mais a Cultura em nossa cidade.

Esportes

Acredita que a infraestrutura para a prática de esportes no município é suficiente? Pretende realizar alguma obra neste sentido?

Valorizamos muito a prática esportiva, tanto que investimos na construção do Centro Esportivo “Américo Toquini”, Centro Esportivo “Dudu Ramão”, Centro Educacional e Esportivo “José Cortez” Reforma da Vargeana, reforma do Poliesportivo “Ricardo do Patrocínio Rodrigues” da Vila Santa Terezinha, reconstrução do Clube XXI de Abril, construção da Areninha “Zé Carlão” na Cohab IV quadras de futsal, quadras de areia e quadras de skate, em vários pontos da cidade, entre outras obras. Investimos nas Escolinhas de Esporte com atendimento de milhares de crianças, adolescentes e jovens. Em competições, campeonatos de diversas modalidades. Vamos continuar investindo para ampliar e melhorar as Escolinhas de Esportes e os projetos ligados ao Esporte e Educação, reativar campeonatos interbairros, estimular a competição interescolares, oferecer práticas esportivas para pessoas idosas nas diversas praças esportivas. Vamos continuar investindo na estrutura esportiva para oferecer espaços para as práticas esportivas, lembrando que muito do utilizado são recursos vinculados da Secretaria de Esportes e do Ministério do Esporte do governo federal.

Acha suficiente a verba de R$ 1.840.000,00 (Orçamento 2024) para o Departamento de Esportes? Pretende destinar mais verba do Orçamento para o setor?

O que consta no Orçamento é basicamente para pagamento de funcionários e manutenção do Departamento de Esportes com toda sua infraestrutura. Os recursos para investimentos, como por exemplo a quadra Society que está sendo construída na Cohab I, reformas de outras quadras e de outras praças esportivas são recursos conseguidos a fundo perdido junto ao governo federal ou estadual ou através de emendas parlamentares.

E nosso objetivo é continuar buscando recursos para investimentos no Esporte, melhorando cada vez mais a estrutura para o atendimento da nossa população.

Tem algum plano para alavancar o esporte no município? Quais modalidades esportivas acredita que devam ser incrementadas?

Como disse anteriormente, vamos continuar a investir em todas as áreas e estruturas para o Esporte atender cada vez mais no município. Sendo possível ampliar o faremos.

Servidores municipais

Como analisa a folha de pagamento dos servidores municipais?

No passado o funcionalismo sofreu com atraso no pagamento, descontos não repassados que impediam compras das necessidades mais básicas, entre outros. À frente

da administração, mantivemos o pagamento dos funcionários rigorosamente em dia e o prefeito Amarildo continuou com esta prática. Também fizemos o trabalho de equiparação salarial dos servidores e recuperamos o FUPREBEN que é a garantia da aposentadoria de todos os servidores.

O funcionalismo pode ter certeza que saberemos valorizar, pois eles têm importância fundamental para a administração.

Há espaço no Orçamento para aumento acima da inflação?

Como relatamos, sempre que for possível um aumento acima da inflação, faremos.

Pretende reajustar o valor pago no vale alimentação? Tem ideia de valores?

O vale alimentação foi criado na nossa gestão o que contribuiu muito para as famílias dos servidores. A inflação nestes últimos 8 anos não chegou a 40% e, em 2016 o vale alimentação era de R$ 300,00 e hoje está em R$ 600,00, um aumento de cerca de 60% acima da inflação. Vamos continuar com essa política de reajustes acima da inflação.

Tem conhecimento do déficit atuarial do Fupreben? Sabe dizer em quanto estaria atualmente?

Sim e nos causa preocupação em função da irresponsabilidade de prefeitos que no passado não recolheram o que era devido ao Fundo de Previdência. Com muita dedicação, criatividade e trabalho tiramos o Fundo de Previdência da beira da falência.

Inclusive quando da criação do Fundo de Previdência, em 1989, a administração daquela época enviou a lei para que a contribuição patronal fosse de 10%. Eu como vereador na época, propus que essa alíquota fosse aumentada para 15%. Infelizmente esse projeto foi rejeitado, o que dificultou ao longo dos anos a situação financeira do Fundo que hoje poderia estar numa situação mais estável.

Como avalia este déficit atuarial? O que pretende fazer na sua gestão para diminuir o déficit?

Com bastante preocupação e precisamos nos reunir com a diretoria do Fundo de Previdência, com representantes dos servidores públicos municipais e com a sociedade civil para tratarmos o assunto de forma ampla e democrática. Nessas reuniões, através do diálogo, junto com o servidores, vamos encontrar propostas para essa situação.

O período de irresponsabilidade dos prefeitos na época, causou um dano enorme ao Fundo de Previdência dos Servidores.Mesmo durante a minha administração e do prefeito Amarildo, aumentando a alíquota de contribuição patronal, não foi ainda o suficiente para recuperar esse déficit.

Rossi expõe planos para Cultura, Esportes e Servidores Públicos

Cultura

Como pretende, caso seja eleito, conduzir a Festa da Batata? Vai terceirizar a realização do evento ou a prefeitura contratará os cantores e infraestrutura para a festa nos moldes do evento deste ano?

Vamos terceirizar a Festa da Batata, pois é um absurdo a prefeitura gastar milhões com cantores famosos, enquanto tem gente morrendo por falta de um diagnóstico correto no PPA. De que adianta gastar com festas, sendo que não tem pediatra para atender as crianças? De que adianta gastar com festas, sendo que o povo precisa ir até São João da Boa Vista para passar na UPA e ter um atendimento digno na saúde? De que adianta gastar com festas, sendo que não tem remédio para quem precisa? Na minha gestão, a prefeitura vai gastar com aquilo que realmente é prioridade e a Festa da Batata será terceirizada, como já acontece em vários eventos deste tipo em toda a região.

Qual seria a participação das entidades na Festa da Batata?

A participação deverá ser estabelecida junto com a empresa que ficará responsável pela organização do evento. Tudo será feito de forma democrática e transparente! E vamos fazer questão de prestar as contas desta festividade e dar total publicidade a isso, bem diferente do que ocorreu nesses últimos dois anos, onde gastou-se horrores, distribuíram vários passaportes dos camarotes e ninguém sabe o que de fato houve de lucro!

Se for eleito, pretende realizar o Carnaval na cidade? Em qual molde? E em qual local?

Antes de pensar em fazer festas, vamos pensar em sanar os problemas atuais que existem na saúde, na educação, na área do funcionalismo público, na geração de empregos e na segurança. Esse é o nosso compromisso! Se sobrar dinheiro, vamos reestruturar o carnaval no Recinto de Exposições, que é o local apropriado para eventos e deve ser melhor aproveitado.

O que acha do investimento realizado na cidade no Natal pela Cultura? Pretende realizar a Parada de Natal?

Foi a partir de 2013 que Vargem reformulou sua programação natalina. A Praça da Matriz passou a ter uma decoração diferenciada, com a casinha do Papai Noel, onde a chegada dele era acompanhada por centenas de pessoas. Também era enfeitada a Praça Washington Luiz, onde ocorriam apresentações artísticas. Com isso, o público circulava por toda a Rua do Comércio e tinha a oportunidade de ver todas as lojas, fomentando assim o comércio local. Infelizmente, essa estratégia não é mais realizada. Até mesmo a chegada do Papai Noel se tornou um evento mais reservado e pouco divulgado, acontecendo nas dependências do casarão que a prefeitura comprou por quase R$ 2 milhões para ser a sede do Departamento de Educação.

Na minha gestão, vamos realizar a Parada de Natal e transformar a chegada do Papai Noel em um grandioso evento, aberto a população e na Praça da Matriz. Paralelo a isso, vamos investir nas atrações e apresentações culturais para que a programação natalina vargengrandense se torne uma referência regional e atraia visitantes!

Que ideias tem para impulsionar o Setor Cultural da cidade?

Um grande erro da atual administração é achar que cultura se resume apenas à realização de festas. A cultura vai muito mais além de shows com artistas caros! Na minha administração, a cultura será uma ferramenta importante para a inclusão social também para a revelação de novos talentos.

Vamos estabelecer parcerias e fomentar atividades culturais em todos os bairros. Uma das parcerias que temos em vista é com o Circuito Sesc de Artes, que reúne música, teatro, circo, dança, cinema, literatura, entre várias outras manifestações artísticas totalmente gratuitas à população! Neste ano, o Circuito já passou por São João, Itobi, entre outras cidades da região. Infelizmente não passou por Vargem, talvez pela falta de percepção da atual administração em relação à importância desse tipo de evento.

Outro ponto importante é fomentar as oficinas culturais e descentralizar a cultura. É fundamental que o Departamento de Cultura promova atividades culturais nos espaços públicos que temos em todos os bairros. A cultura não pode ser algo elitizado!

O Espaço Mais Cultura, no Jardim Paulista, também precisa ser melhor aproveitado e mais valorizado, oferecendo mais atividades culturais para a população. É preciso reconhecer, incentivar e valorizar os talentos que nossa cidade tem na música, na dança, na literatura, na pintura, nas artes cênicas e todas as expressões artísticas existentes!

A Biblioteca Municipal “Victor Lima Barreto” também precisa ser mais valorizada. Vamos criar, em parceria com o Departamento de Educação, mais ações e projetos que estimulem a leitura.

A Escola de Música “Manoel Martins” é polo do Projeto Guri e tem um potencial enorme para crescer ainda mais. Vamos levar as apresentações do Projeto Guri para os bairros e estimular nossos talentos!

Além dessas ações, também é nosso compromisso organizar, produzir e realizar todas as festividades previstas no Calendário Cultural do município, bem como acrescentar novos eventos. Vamos estimular a utilização do Recinto de Exposições para shows, festas, encontro de motos, torneios de som automotivo, etc.

Outra ideia é promover bailes temáticos, forrós e clubes de danças para a população nos clubes municipais e demais espaços públicos, como nas praças, por exemplo. Afinal, como diria o grande poeta Castro Alves: ‘A praça é do povo como o céu é do condor’!

Esportes

Acredita que a infraestrutura para a prática de esportes no município é suficiente? Pretende realizar alguma obra neste sentido?

Acredito que a infraestrutura atual é suficiente, porém, é necessário que o Departamento de Esportes seja mais atuante. Não adianta nada construir novas quadras e instalar academias ao ar livre se for deixá-las sem a devida manutenção. É preciso cuidar daquilo que tem e ocupar os espaços esportivos, promovendo atividades para todas as idades. Temos uma pista de skate abandonada no Jardim Ferri, local que poderia ser reformulado e aproveitado para ensinar o esporte e outras atividades. Outro exemplo do abandono da atual administração é em relação às piscinas públicas. Atualmente apenas duas estão funcionando. Na minha gestão, vamos deixar todas as piscinas públicas funcionando para a população e com o acompanhamento de salva-vidas.

A Barragem Eduíno Sbardellini tem um excelente potencial para sediar atividades esportivas, como corridas, pedais etc. Infelizmente não se promove nada lá. Na minha gestão, vamos incentivar novas atividades esportivas e recreativas lá, como aulões de zumba por exemplo. Também vamos incentivar o ciclismo e a realização de trilhas, estimulando paralelamente o turismo rural de nossa cidade.

Acha suficiente a verba de R$ 1.840.000,00 (Orçamento 2024) para o Departamento de Esportes? Pretende destinar mais verba do Orçamento para o setor?

Eu acho que todo o investimento feito no esporte é importante. Quanto mais se investe nessa área, menos problemas teremos no futuro em outros setores, como na saúde e até mesmo na segurança, pois o esporte tira muita gente das ruas. Na minha opinião, o valor destinado no orçamento é muito mal aproveitado pela atual administração, uma vez que podem ser feitos várias atividades esportivas e recreativas com um custo baixo para os cofres públicos. Exemplo disso é o Projeto Ruas de Lazer que pretendo implantar. Nossa ideia é promover atividades físicas e recreativas em diferentes bairros e espaços públicos, como praças, represa, entre outros e envolver a comunidade.

Tem algum plano para alavancar o esporte no município?

Na minha gestão o Departamento de Esportes terá um novo diretor que seja mais dinâmico e antenado com as principais novidades do cenário esportivo, diferente do que acontece atualmente.

Na minha gestão, nós vamos promover atividades em todos os ginásios, quadras, academias ao ar livre e demais espaços destinados ao esporte! Uma de nossas ideias é ampliar o Projeto Atletas Nota 10, iniciativa dos professores efetivos do município, que contam com muitos participantes, principalmente no Jardim Santa Marta. Também vamos introduzir aulas de judô e outras artes marciais nas escolas municipais, além de promover aulas de artes marciais nos bairros em parceria com os Projetos Sociais.

Está em nossos planos realizar as Olimpíadas Escolares envolvendo todas as escolas e também retomar o Inter EMEBs para as escolas municipais, além de criar novas competições nas mais diversas modalidades, como vôlei, basquete, etc.

Outra meta é a retomada do Campeonato Municipal de Futsal e buscar parcerias com outras cidades para realizar a Copa dos Campeões do Futsal Regional. No futebol, vamos incentivar as escolinhas e promover ‘peneirões’ para revelar novos talentos, bem como realizar o Campeonato Municipal, de Veteranos e de categorias de base. E por falar nisso, também iremos criar o Campeonato de Escolinhas de Base, uma competição que será nas mais diversas modalidades no período de férias escolares, estimulando assim as crianças a ficarem no esporte.

Quais modalidades esportivas acredita que devam ser incrementadas?

No esporte é necessário que haja uma diversidade de modalidades para que as crianças possam escolher a que melhor se adapta ou lhe agrada. Infelizmente isso não acontece atualmente.

Na minha administração, pretendemos mudar esse cenário e oferecer mais opções, como natação, atletismo, tênis, tênis de mesa, entre outras atividades. Além disso, vamos retomar o voleibol, o basquete, o futebol de base e o futsal feminino em competições regionais. Paralelo a isso, pretendemos apoiar ainda mais o futebol, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, taekwondo, entre outros esportes, em competições regionais, estaduais e até nacionais. Na minha gestão, o esporte será uma ferramenta importante para a formação de jovens e a revelação de talentos!

Servidores Municipais

Como analisa a folha de pagamento dos servidores municipais?

O servidor público municipal deveria ser melhor remunerado e mais valorizado. O que se paga hoje é bem inferior ao que eles deveriam receber atualmente. Se a atual administração municipal gastasse menos com festas, shows com artistas caros e outros gastos desnecessários, certamente conseguiria dar um salário melhor aos funcionários. Na minha gestão, irei valorizar os servidores e oferecer melhores condições de trabalho em todos os departamentos e setores.

Há espaço no Orçamento para aumento acima da inflação?

Com certeza! Todos os anos vamos dar o aumento acima da inflação. Isso é um dos meus compromissos com os servidores, pois a classe precisa ser valorizada!

Pretende reajustar o valor pago no vale alimentação? Tem ideia de valores?

Sim, pois entendo que é uma forma de valorizar aquele que ganha menos. Vamos aumentar o valor deste benefício, garantindo que os servidores possam ter um maior poder de compra. Também está nos nossos planos estudar a possibilidade de dar a cesta básica a todos os servidores aposentados.

Tem conhecimento do déficit atuarial do Fupreben? Sabe dizer em quanto estaria atualmente? Como avalia este déficit atuarial? O que pretende fazer na sua gestão para diminuir o déficit?

Em recente reportagem, consta que daqui há 35 anos, quando muitos dos servidores estarão se aposentando, o déficit atuarial será de R$ 279 milhões. Na Câmara Municipal, os diretores do Fupreben relataram que atualmente o Fundo tem em caixa R$ 77 milhões e, portanto, não é financeiramente deficitário. Em meio a esse cenário, eu acho importante que haja um diálogo aberto sobre essa questão, coisa que a atual administração não fez e, pelo visto, nem vai fazer.

Magalhães fala com a Gazeta de Vargem Grande sobre as áreas

Cultura

Como pretende, caso seja eleito, conduzir a Festa da Batata? Vai terceirizar a realização do evento ou a prefeitura contratará os cantores e infraestrutura para a festa nos moldes do evento deste ano?; Qual seria a participação das entidades na Festa da Batata?; Se for eleito, pretende realizar o Carnaval na cidade? Em qual molde? E em qual local?; O que acha do investimento realizado na cidade no Natal pela Cultura? Pretende realizar a Parada de Natal?; Que ideias tem para impulsionar o Setor Cultural da cidade?

Ao assumirmos a partir de 01/01/2025, com certeza a área da cultura terá atenção especial de nossa parte.

A cultura pode alavancar outros tantos projetos como, por exemplo, o turismo, que iremos trabalhar também.

Quanto ao molde dos eventos realizados, desde a Festa da Batata, Carnaval, Parada de Natal e etc., somente poderemos definitivamente responder após tomarmos conhecimento de como foi feito, o que trouxe de retorno ao município, além de ouvirmos a população, pois, também terá voz ativa nas decisões.

Além de aprimorar e atualizar o que é feito e tem o apoio da população, pretendo trabalhar com novos temas, aprofundar em outros enfim, vamos contar Vargem Grande do Sul através da cultura como ela merece.

Esporte

Acredita que a infraestrutura para a prática de esportes no município é suficiente? Pretende realizar alguma obra neste sentido?; Acha suficiente a verba de R$ 1.840.000,00 (Orçamento 2024) para o Departamento de Esportes? Pretende destinar mais verba do Orçamento para o setor?; Tem algum plano para alavancar o esporte no município? Quais modalidades esportivas acredita que devam ser incrementadas?

O esporte está muito bem detalhado em nosso plano de governo. A infraestrutura precisa ser melhorada e otimizar o que já existe.

O esporte salva e acolhe e principalmente transforma.

Precisamos intensificar a zeladoria nos ambientes esportivos.

Promover a valorização dos profissionais garantindo a todos, acesso a materiais de qualidade para realização de atividades.

Não, tenho certeza que o destinado do orçamento ao esporte não é suficiente.

Servidores municipais

Como analisa a folha de pagamento dos servidores municipais?; Há espaço no Orçamento para aumento acima da inflação?; Pretende reajustar o valor pago no vale alimentação? Tem ideia de valores?; Tem conhecimento do déficit atuarial do Fupreben? Sabe dizer em quanto estaria atualmente?; Como avalia este déficit atuarial?; O que pretende fazer na sua gestão para diminuir o déficit?

Qualquer análise somente poderemos fazer ao tomar conhecimento em detalhes, o que pretendemos fazer no período de transição e efetivamente ao assumirmos em 01 de janeiro de 2025.

Mas temos conhecimento que nos últimos anos, nossos servidores tiveram grandes perdas na correção de seus proventos. Queremos tomar conhecimento do quanto isso representa e verificar essa correção o mais rápido possível, bem como a atualização do vale alimentação.

Não podemos tratar servidores somente como uma engrenagem, pois, os mesmos são o sangue, as artérias e o coração da prefeitura, são eles quem realmente fazem tudo isso andar. Terão o meu reconhecimento e apoio.

O Fupreben terá um tratamento especial. Pergunte hoje se algum servidor sabe a real situação do fundo, se algum servidor recebeu algum dia o “extrato” do fundo? Não estou falando de publicações, estas que muitas vezes só quem as faz que entende.