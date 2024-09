Hospital adquire novos equipamentos com doação no Desafio do Bem

Após doação da população no Desafio do Bem, realizado na Festa da Batata 2024 em prol do Hospital de Caridade, novos equipamentos foram adquiridos e já estão em uso na entidade. Durante o desafio, onde participou o peão vargengrandense Julinho com o boi cedido pelo tropeiro vargengrandense Tilápia, foram arrecadados R$ 64 mil.

À Gazeta de Vargem Grande, o interventor do Hospital de Caridade, José Geraldo Ramazotti, explicou que o objetivo da arrecadação foi a aquisição do sistema de ar comprimido medicinal para o hospital, uma vez que o sistema encontrava-se obsoleto no final da sua vida útil.

Além dos aparelhos para filtragem do ar, também foram adquiridos dois compressores techto parafuso rotativo mod supreme 10 HP 230 litros. “Com a graça de Deus e a contribuição da população presente no evento conseguimos adquirir os equipamentos novos. São de excelente qualidade e muito modernos”, explicou.

Os equipamentos foram comprados na semana seguinte ao evento. Eles chegaram no dia 10 deste mês e foram instalados no dia 12, já estando em uso pelos pacientes. “Isso vai resolver uma grave deficiência em nosso hospital para darmos segurança e tranquilidade aos nossos pacientes”, comentou.

Ramazotti agradeceu a todos os doadores e colaboradores por mais essa missão que foi cumprida, agradeceu às lojas Opção na pessoa do Wilson Seco, que buscou os equipamentos gratuitamente, e também ao peão Julinho que participou do Desafio do Bem e ao tropeiro Tilápia, que cedeu o boi. “Estamos aqui prestando contas a toda população. Ajudem-nos a salvar vidas”, finalizou.