Flavinha tomou posse como vereadora

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul tem uma nova vereadora. Flávia Carvalho, popularmente conhecida como Flavinha, tomou posse do seu cargo nesta quarta-feira, dia 25, em solenidade às 11h30.

Flavinha, filiada ao PSD, assume uma cadeira na Casa de Leis, após renúncia do ex-vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PSD). Segundo o informado, Itaroti havia combinado com a sua suplente Flavinha que, faltando três meses para o fim do mandato, renunciaria para que ela tomasse posse.

A vereadora tem 38 anos, é formada na área de comunicação social, em publicidade e propaganda, e, atualmente, trabalha como vendedora de doces.

À Gazeta de Vargem Grande, Flavinha contou como se sentiu ao saber que assumiria uma cadeira na Câmara. “Assumir esse cargo de vereadora agora, nos 45 do segundo tempo, me trouxe um mix de emoções. Inseguranças, alegria, determinação, vontade e ansiedade. Estou ainda tentando assimilar tudo”, disse.

“Pra mim, enquanto pessoa com deficiência e mulher, é mais que uma vitória, é ter a responsabilidade e a representatividade perante a sociedade. Então sou muito grata e orgulhosa por poder ter conquistado esse feito. Sou eternamente grata à população vargengrandense que votou em mim lá em 2020 e ao Celso Itaroti por ter me dado essa oportunidade. Ele sabe a importância que tem pra mim essa conquista”, completou.

Muito emocionada, Flavinha contou ao jornal que está sentindo esse mix de emoções principalmente porque, no início de março de 2023, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). “Fiquei inconsciente por três dias, tive 72 horas de expectativa de vida, não poderia repetir nesse prazo, fiquei internada por 4 dias no C.T.I em Ribeirão Preto. Quando voltou minha consciência, voltei a falar direitinho, eu não conseguia comer e nem beber água. Eu sempre tive muita fé, e tive que fazer escolhas desde muito cedo, eu escolhi lutar pela vida e por tudo que acredito e a minha maior crença, que é quase um mantra de vida”, disse.

“Deus e eu somos um. Deus habita em mim e me conduz. E assim se fez mais uma vez! Minha recuperação foi até que muito rápida, superou as expectativas dos médicos, não fiquei com sequelas nenhuma, só um abalo emocional. Hoje viver esse momento só mostra o quanto realmente minha fé me leva além do que eu mesma espero. E que o de repente de Deus acontece em dias comuns. Por isso hoje, vivo esse mix de emoções e muita gratidão”, completou.

Flavinha comentou que, infelizmente, nesses meses finais não será possível fazer muita coisa por questão de tempo, mas que seu objetivo é trabalhar em prol da população. “Sabemos que para concretizar um projeto precisa-se da avaliação, mas pretendo levar indicações da população, inclusive da área da saúde, entre outras coisas, assim como todos os vereadores já atuantes”, pontuou.

“Minha bandeira é com a inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, entre outras classes de pessoas que são minoria e precisa-se de um olhar mais atento, que muitas vezes passa despercebido, justamente, por talvez ser um grupo menor de pessoas que não são vistas e valorizadas como merecem pela sociedade. Acredito que só de eu ter conseguido esse feito e visibilidade já muda o olhar e pode ser o primeiro passo de uma jornada de atuação e mudanças que o nosso município precisa”, ressaltou.

Ao jornal, disse que o papel do vereador é de extrema importância. “O vereador é a voz da população no Poder Legislativo da cidade, fiscalizar, organizar e trazer transparência em todos os feitos do poder Executivo. Essa ligação é de muita importância para o funcionamento da cidade”, argumentou.

Quanto a sua expectativa com relação aos companheiros vereadores, Flavinha comentou que foi muito bem recebida. “Eu tive uma receptividade muito positiva de todos os vereadores, fiquei muito feliz pelo acolhimento e carinho expressado. Será muito bom poder contar com eles para o melhor desempenho e aprendizado das minhas funções”, falou.