Polícia de Casa Branca prende traficante de cocaína

Os agentes da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (DISE) de Casa Branca prenderam um jovem que vendia cocaína em Santa Cruz das Palmeiras.

A prisão em flagrante aconteceu no dia 17, a 21 quilômetros de Casa Branca. De acordo com a rádio Onda Poços, os policiais surpreenderam o rapaz de 22 anos vendendo drogas no Bairro Santa Terezinha.

Com ele, a Polícia Civil encontrou 22 porções de cocaína e R$ 80,00, dinheiro obtido com a venda das drogas.

O suspeito foi encaminhado para base da DISE em Casa Branca. Ele já foi preso anteriormente por furto.